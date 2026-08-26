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Путин одобрил специнвестконтракты для ЦОД на российском оборудовании
Путин одобрил специнвестконтракты для ЦОД на российском оборудовании - 26.08.2026, ПРАЙМ
Путин одобрил специнвестконтракты для ЦОД на российском оборудовании
Президент России Владимир Путин поддержал инициативу Минпромторга РФ по специальным инвестиционным контрактам (СПИК) для потребителей на строительство центров... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T15:02+0300
2026-08-26T15:02+0300
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владимир путин
антон алиханов
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поддержал инициативу Минпромторга РФ по специальным инвестиционным контрактам (СПИК) для потребителей на строительство центров обработки данных с российским оборудованием. Глава Минпромторга Антон Алиханов в ходе встречи с президентом России предложил сделать СПИК для потребителей, например, в рамках центров обработки данных (ЦОД). Он выдвинул идею заключать контракты на строительство ЦОДа, если инвесторы дают юридическое обязательство приобретать российское оборудование. "Давайте так и сделаем, конечно", - поддержал глава государства. Российский лидер отметил, что все это должно быть конкурентноспособным. Алиханов подчеркнул, что в стране производятся достойные сервера, системы хранения данных. Они уже используются в большом количестве проектов. Режим СПИКа в свою очередь даст дополнительный стимул и поддержит спрос на такое оборудование. Путин и Алиханов обсудили также процесс создания отраслевых центров инженерных разработок в России. Министр уточнил, что в разных регионах страны уже действует 12 таких центров, до конца нынешнего года власти рассчитывают создать еще три, а в следующем году – шесть. "Средства, предусмотренные на создание этих центров, выделяются в полном объеме?", - спросил Путин. Глава Минпромторга подтвердил, что финансирование поступает в полном объеме. Такие центры в основном создаются на базе университетов, и впоследствии эта работа позволяет вузам также зарабатывать деньги.
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россия, бизнес, владимир путин, антон алиханов, минпромторг
РОССИЯ, Бизнес, Владимир Путин, Антон Алиханов, Минпромторг
Путин одобрил специнвестконтракты для ЦОД на российском оборудовании
Владимир Путин одобрил специнвестконтракты для ЦОД на российском оборудовании
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поддержал инициативу Минпромторга РФ по специальным инвестиционным контрактам (СПИК) для потребителей на строительство центров обработки данных с российским оборудованием.
Глава Минпромторга Антон Алиханов
в ходе встречи с президентом России предложил сделать СПИК для потребителей, например, в рамках центров обработки данных (ЦОД). Он выдвинул идею заключать контракты на строительство ЦОДа, если инвесторы дают юридическое обязательство приобретать российское оборудование.
"Давайте так и сделаем, конечно", - поддержал глава государства. Российский лидер отметил, что все это должно быть конкурентноспособным.
Алиханов подчеркнул, что в стране производятся достойные сервера, системы хранения данных. Они уже используются в большом количестве проектов. Режим СПИКа в свою очередь даст дополнительный стимул и поддержит спрос на такое оборудование.
Путин
и Алиханов обсудили также процесс создания отраслевых центров инженерных разработок в России. Министр уточнил, что в разных регионах страны уже действует 12 таких центров, до конца нынешнего года власти рассчитывают создать еще три, а в следующем году – шесть.
"Средства, предусмотренные на создание этих центров, выделяются в полном объеме?", - спросил Путин.
Глава Минпромторга подтвердил, что финансирование поступает в полном объеме. Такие центры в основном создаются на базе университетов, и впоследствии эта работа позволяет вузам также зарабатывать деньги.