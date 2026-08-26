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Путин одобрил специнвестконтракты для ЦОД на российском оборудовании - 26.08.2026, ПРАЙМ
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Путин одобрил специнвестконтракты для ЦОД на российском оборудовании
Путин одобрил специнвестконтракты для ЦОД на российском оборудовании - 26.08.2026, ПРАЙМ
Путин одобрил специнвестконтракты для ЦОД на российском оборудовании
Президент России Владимир Путин поддержал инициативу Минпромторга РФ по специальным инвестиционным контрактам (СПИК) для потребителей на строительство центров... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T15:02+0300
2026-08-26T15:17+0300
россия
бизнес
владимир путин
антон алиханов
минпромторг
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поддержал инициативу Минпромторга РФ по специальным инвестиционным контрактам (СПИК) для потребителей на строительство центров обработки данных с российским оборудованием. Глава Минпромторга Антон Алиханов в ходе встречи с президентом России предложил сделать СПИК для потребителей, например, в рамках центров обработки данных (ЦОД). Он выдвинул идею заключать контракты на строительство ЦОДа, если инвесторы дают юридическое обязательство приобретать российское оборудование. "Давайте так и сделаем, конечно", - поддержал глава государства. Российский лидер отметил, что все это должно быть конкурентноспособным. Алиханов подчеркнул, что в стране производятся достойные сервера, системы хранения данных. Они уже используются в большом количестве проектов. Режим СПИКа в свою очередь даст дополнительный стимул и поддержит спрос на такое оборудование. Путин и Алиханов обсудили также процесс создания отраслевых центров инженерных разработок в России. Министр уточнил, что в разных регионах страны уже действует 12 таких центров, до конца нынешнего года власти рассчитывают создать еще три, а в следующем году – шесть. "Средства, предусмотренные на создание этих центров, выделяются в полном объеме?", - спросил Путин. Глава Минпромторга подтвердил, что финансирование поступает в полном объеме. Такие центры в основном создаются на базе университетов, и впоследствии эта работа позволяет вузам также зарабатывать деньги.
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россия, бизнес, владимир путин, антон алиханов, минпромторг
РОССИЯ, Бизнес, Владимир Путин, Антон Алиханов, Минпромторг
15:02 26.08.2026 (обновлено: 15:17 26.08.2026)
 
Путин одобрил специнвестконтракты для ЦОД на российском оборудовании

Владимир Путин одобрил специнвестконтракты для ЦОД на российском оборудовании

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин во время посещения Московского института теплотехники
Президент Владимир Путин во время посещения Московского института теплотехники - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2026
© РИА Новости . POOL
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поддержал инициативу Минпромторга РФ по специальным инвестиционным контрактам (СПИК) для потребителей на строительство центров обработки данных с российским оборудованием.
Глава Минпромторга Антон Алиханов в ходе встречи с президентом России предложил сделать СПИК для потребителей, например, в рамках центров обработки данных (ЦОД). Он выдвинул идею заключать контракты на строительство ЦОДа, если инвесторы дают юридическое обязательство приобретать российское оборудование.
"Давайте так и сделаем, конечно", - поддержал глава государства. Российский лидер отметил, что все это должно быть конкурентноспособным.
Алиханов подчеркнул, что в стране производятся достойные сервера, системы хранения данных. Они уже используются в большом количестве проектов. Режим СПИКа в свою очередь даст дополнительный стимул и поддержит спрос на такое оборудование.
Путин и Алиханов обсудили также процесс создания отраслевых центров инженерных разработок в России. Министр уточнил, что в разных регионах страны уже действует 12 таких центров, до конца нынешнего года власти рассчитывают создать еще три, а в следующем году – шесть.
"Средства, предусмотренные на создание этих центров, выделяются в полном объеме?", - спросил Путин.
Глава Минпромторга подтвердил, что финансирование поступает в полном объеме. Такие центры в основном создаются на базе университетов, и впоследствии эта работа позволяет вузам также зарабатывать деньги.
 
РОССИЯБизнесВладимир ПутинАнтон АлихановМинпромторг
 
 
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