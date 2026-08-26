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Путин одобрил специнвестконтракты для ЦОД на российском оборудовании

Путин одобрил специнвестконтракты для ЦОД на российском оборудовании - 26.08.2026, ПРАЙМ

Путин одобрил специнвестконтракты для ЦОД на российском оборудовании

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу Минпромторга РФ по специальным инвестиционным контрактам (СПИК) для потребителей на строительство центров... | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T15:02+0300

2026-08-26T15:02+0300

2026-08-26T15:17+0300

россия

бизнес

владимир путин

антон алиханов

минпромторг

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поддержал инициативу Минпромторга РФ по специальным инвестиционным контрактам (СПИК) для потребителей на строительство центров обработки данных с российским оборудованием. Глава Минпромторга Антон Алиханов в ходе встречи с президентом России предложил сделать СПИК для потребителей, например, в рамках центров обработки данных (ЦОД). Он выдвинул идею заключать контракты на строительство ЦОДа, если инвесторы дают юридическое обязательство приобретать российское оборудование. "Давайте так и сделаем, конечно", - поддержал глава государства. Российский лидер отметил, что все это должно быть конкурентноспособным. Алиханов подчеркнул, что в стране производятся достойные сервера, системы хранения данных. Они уже используются в большом количестве проектов. Режим СПИКа в свою очередь даст дополнительный стимул и поддержит спрос на такое оборудование. Путин и Алиханов обсудили также процесс создания отраслевых центров инженерных разработок в России. Министр уточнил, что в разных регионах страны уже действует 12 таких центров, до конца нынешнего года власти рассчитывают создать еще три, а в следующем году – шесть. "Средства, предусмотренные на создание этих центров, выделяются в полном объеме?", - спросил Путин. Глава Минпромторга подтвердил, что финансирование поступает в полном объеме. Такие центры в основном создаются на базе университетов, и впоследствии эта работа позволяет вузам также зарабатывать деньги.

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россия, бизнес, владимир путин, антон алиханов, минпромторг