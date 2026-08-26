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Поисково-спасательные работы на месте пожара на Амурском ГХК продолжаются
Поисково-спасательные работы на месте пожара на Амурском ГХК продолжаются - 26.08.2026, ПРАЙМ
Поисково-спасательные работы на месте пожара на Амурском ГХК продолжаются
БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 авг - ПРАЙМ. Поисково-спасательные работы на месте пожара на Амурском ГХК продолжаются, сообщила пресс-служба предприятия (АГХК). | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T08:45+0300
2026-08-26T08:45+0300
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 авг - ПРАЙМ. Поисково-спасательные работы на месте пожара на Амурском ГХК продолжаются, сообщила пресс-служба предприятия (АГХК). "Начато обследование места происшествия… Поисково-спасательные работы продолжаются", - говорится в сообщении. Амурский ГХК во вторник сообщил, что на территории площадки строительства произошло возгорание. Угрозы для жителей прилегающих территорий нет. В пресс-службе предприятия РИА Новости уточнили, что возгорание локализовано. По последним данным предприятия, количество погибших при пожаре на Амурском ГХК выросло до семи человек (один гражданин РФ и шесть граждан КНР), судьба еще девяти граждан Китая остается неизвестной. Общее число пострадавших увеличилось до 152 человек, из них 36 были госпитализированы.
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россия, общество , китай, кнр, амурский гхк
РОССИЯ, Общество , КИТАЙ, КНР, Амурский ГХК
Поисково-спасательные работы на месте пожара на Амурском ГХК продолжаются
Поисково-спасательные работы на месте пожара на Амурском ГХК продолжаются
БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 авг - ПРАЙМ. Поисково-спасательные работы на месте пожара на Амурском ГХК продолжаются, сообщила пресс-служба предприятия (АГХК).
"Начато обследование места происшествия… Поисково-спасательные работы продолжаются", - говорится в сообщении.
Амурский ГХК во вторник сообщил, что на территории площадки строительства произошло возгорание. Угрозы для жителей прилегающих территорий нет. В пресс-службе предприятия РИА Новости уточнили, что возгорание локализовано. По последним данным предприятия, количество погибших при пожаре на Амурском ГХК выросло до семи человек (один гражданин РФ и шесть граждан КНР), судьба еще девяти граждан Китая остается неизвестной. Общее число пострадавших увеличилось до 152 человек, из них 36 были госпитализированы.