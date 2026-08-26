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Эксперт объяснила, как Россия стала четвертой экономикой мира по ППС
Эксперт объяснила, как Россия стала четвертой экономикой мира по ППС - 26.08.2026, ПРАЙМ
Эксперт объяснила, как Россия стала четвертой экономикой мира по ППС
Размер внутреннего рынка России, ее промышленный и производственный потенциал играют значительную роль в сохранении высоких позиций страны в мировой экономике,... | 26.08.2026, ПРАЙМ
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МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Размер внутреннего рынка России, ее промышленный и производственный потенциал играют значительную роль в сохранении высоких позиций страны в мировой экономике, в том числе четвертого места по ВВП по паритету покупательной способности (ППС), сказала РИА Новости эксперт в сфере международного бизнеса, доктор Анна Эрл из Университета Кентербери в Новой Зеландии. "Размер внутреннего рынка России и ее промышленный и производственный потенциал играют значительную роль в нынешнем положении России как четвертой крупнейшей экономики мира по ВВП по паритету покупательной способности", — отметила Эрл. По словам эксперта, в условиях геополитической напряженности некоторые российские компании сохраняют сильное международное присутствие, а увеличение производственных мощностей в отдельных секторах оказывает как прямое, так и косвенное влияние на связанные отрасли, включая технологии. "Размер российского рынка и его производственные мощности позволили стране самостоятельно производить большое количество сельскохозяйственной продукции, что снизило зависимость от зарубежных рынков, особенно западных", — подчеркнула Эрл. По ее словам, увеличение производства сельскохозяйственной продукции также влияет на экспорт и, как следствие, на рост ВВП по ППС. Россия по итогам прошлого года стала четвертой экономикой мира - ВВП страны при этом впервые превысил 7 триллионов долларов по паритету покупательной способности (ППС), следует из данных МВФ и собственных расчетов РИА Новости. В тройку мировых лидеров по этому показателю входят Китай, США и Индия. Согласно прогнозу МВФ, в 2026 году российский ВВП по ППС составит около 7,34 триллиона долларов. Таким образом, Россия сохранит четвертое место в мире и первое в Европе, опережая Японию и Германию. ППС учитывает разницу в ценах между странами и позволяет сравнивать объемы производства и услуг с учетом того, сколько товаров и услуг можно купить на одну и ту же сумму денег в разных странах.
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россия, китай, сша, индия, мвф
РОССИЯ, КИТАЙ, США, ИНДИЯ, МВФ
Эксперт объяснила, как Россия стала четвертой экономикой мира по ППС
Эрл: Россия сохраняет четвертое место в мире по ВВП по ППС благодаря внутреннему рынку
МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Размер внутреннего рынка России, ее промышленный и производственный потенциал играют значительную роль в сохранении высоких позиций страны в мировой экономике, в том числе четвертого места по ВВП по паритету покупательной способности (ППС), сказала РИА Новости эксперт в сфере международного бизнеса, доктор Анна Эрл из Университета Кентербери в Новой Зеландии.
"Размер внутреннего рынка России и ее промышленный и производственный потенциал играют значительную роль в нынешнем положении России как четвертой крупнейшей экономики мира по ВВП по паритету покупательной способности", — отметила Эрл.
По словам эксперта, в условиях геополитической напряженности некоторые российские компании сохраняют сильное международное присутствие, а увеличение производственных мощностей в отдельных секторах оказывает как прямое, так и косвенное влияние на связанные отрасли, включая технологии.
"Размер российского рынка и его производственные мощности позволили стране самостоятельно производить большое количество сельскохозяйственной продукции, что снизило зависимость от зарубежных рынков, особенно западных", — подчеркнула Эрл.
По ее словам, увеличение производства сельскохозяйственной продукции также влияет на экспорт и, как следствие, на рост ВВП по ППС.
Россия по итогам прошлого года стала четвертой экономикой мира - ВВП страны при этом впервые превысил 7 триллионов долларов по паритету покупательной способности (ППС), следует из данных МВФ и собственных расчетов РИА Новости. В тройку мировых лидеров по этому показателю входят Китай, США и Индия.
Согласно прогнозу МВФ, в 2026 году российский ВВП по ППС составит около 7,34 триллиона долларов. Таким образом, Россия сохранит четвертое место в мире и первое в Европе, опережая Японию и Германию.
ППС учитывает разницу в ценах между странами и позволяет сравнивать объемы производства и услуг с учетом того, сколько товаров и услуг можно купить на одну и ту же сумму денег в разных странах.