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Первые испытания дрона-камикадзе в Южной Корее закончились провалом

Первые испытания дрона-камикадзе в Южной Корее закончились провалом - 26.08.2026, ПРАЙМ

Первые испытания дрона-камикадзе в Южной Корее закончились провалом

Первые морские испытания первого дрона-камикадзе южнокорейского производства закончились провалом, сообщило агентство Ренхап. | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T16:29+0300

2026-08-26T16:29+0300

2026-08-26T16:29+0300

технологии

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Первые морские испытания первого дрона-камикадзе южнокорейского производства закончились провалом, сообщило агентство Ренхап. "Военные (Республики Корея - ред.) впервые провели боевые испытания по применению в море разрабатываемого в стране дрона-камикадзе, но они закончились неудачей", - говорится в сообщении агентства, опубликованном в среду. Как отмечается, первые морские испытания среднеразмерного южнокорейского дрона-камикадзе, разрабатываемого Агентством оборонных разработок (ADD) Республики Корея, прошли во вторник в Корейском проливе, соединяющем Восточно-Китайское и Японское моря. По данным Ренхап, с десантного корабля ВМС Республики Корея "Марадо" в тестовом режиме были запущены два дрона-камикадзе. Согласно первоначальным планам, БПЛА должны были обнаружить быстроходный беспилотный катер-мишень и атаковать его с расстояния в 2 километра. Тем не менее, оба дрона упали в воду всего через несколько секунд после взлета, и испытания провалились. По словам представителя ADD, которые приводит Ренхап, ранее в ходе наземных испытаний южнокорейские военные смогли совершить уже около 30 успешных пусков указанных БПЛА, однако в море, вероятнее всего, запуску могли помешать микровибрации на корабле. При этом впоследствии разработчики собираются провести более тщательный анализ причин неудачи. Согласно информации агентства, после завершения разработок южнокорейские ВМС планируют использовать свои отечественные дроны-камикадзе на десантных кораблях и авианосцах.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии