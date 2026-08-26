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Росавтодор борется с борщевиком у автодорог по ГОСТу

Росавтодор борется с борщевиком у автодорог по ГОСТу - 26.08.2026, ПРАЙМ

Росавтодор борется с борщевиком у автодорог по ГОСТу

Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) борется с борщевиком у автодорог по ГОСТу и держит эти мероприятия на особом контроле, сообщили РИА Новости в... | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T11:17+0300

2026-08-26T11:17+0300

2026-08-26T11:17+0300

бизнес

росавтодор

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) борется с борщевиком у автодорог по ГОСТу и держит эти мероприятия на особом контроле, сообщили РИА Новости в организации. "Согласно… Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог в состав работ по озеленению входят скашивание травы на обочинах, откосах, разделительной полосе, полосе отвода и в подмостовой зоне, вырубка деревьев и кустарника с уборкой и утилизацией порубочных остатков, ликвидация нежелательной растительности химическим способом", - ответили в Росавтодоре на вопрос о борьбе с борщевиком. "Периодичность выполнения данных работ установлена в соответствии с ГОСТ", - добавили там. Борщевик считается наиболее опасным растением на территории России. Он вызывает (при воздействии света) ожоги на коже, также активно захватывает земли, подавляя рост растений-конкурентов и снижая урожайность сельхозкультур. "Дополнительно информируем, что Федеральное дорожное агентство и подведомственные ему учреждения (ФКУ) держат на особом контроль вопрос проведения мероприятий по окашиванию прилегающих к федеральным автомобильным дорогам участков, заросших опасным инвазивным (чужеродным) видом растений, в том числе борщевиком Сосновского", - добавили в Росавтодоре.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, росавтодор