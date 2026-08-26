https://1prime.ru/20260826/rosavtodor-872687342.html
Росавтодор борется с борщевиком у автодорог по ГОСТу
Росавтодор борется с борщевиком у автодорог по ГОСТу - 26.08.2026, ПРАЙМ
Росавтодор борется с борщевиком у автодорог по ГОСТу
Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) борется с борщевиком у автодорог по ГОСТу и держит эти мероприятия на особом контроле, сообщили РИА Новости в... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T11:17+0300
2026-08-26T11:17+0300
2026-08-26T11:17+0300
бизнес
росавтодор
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) борется с борщевиком у автодорог по ГОСТу и держит эти мероприятия на особом контроле, сообщили РИА Новости в организации.
"Согласно… Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог в состав работ по озеленению входят скашивание травы на обочинах, откосах, разделительной полосе, полосе отвода и в подмостовой зоне, вырубка деревьев и кустарника с уборкой и утилизацией порубочных остатков, ликвидация нежелательной растительности химическим способом", - ответили в Росавтодоре на вопрос о борьбе с борщевиком.
"Периодичность выполнения данных работ установлена в соответствии с ГОСТ", - добавили там.
Борщевик считается наиболее опасным растением на территории России. Он вызывает (при воздействии света) ожоги на коже, также активно захватывает земли, подавляя рост растений-конкурентов и снижая урожайность сельхозкультур.
"Дополнительно информируем, что Федеральное дорожное агентство и подведомственные ему учреждения (ФКУ) держат на особом контроль вопрос проведения мероприятий по окашиванию прилегающих к федеральным автомобильным дорогам участков, заросших опасным инвазивным (чужеродным) видом растений, в том числе борщевиком Сосновского", - добавили в Росавтодоре.
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бизнес, росавтодор
Росавтодор борется с борщевиком у автодорог по ГОСТу
Росавтодор взял на особый контроль борьбу с борщевиком у автодорог по ГОСТу
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) борется с борщевиком у автодорог по ГОСТу и держит эти мероприятия на особом контроле, сообщили РИА Новости в организации.
"Согласно… Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог в состав работ по озеленению входят скашивание травы на обочинах, откосах, разделительной полосе, полосе отвода и в подмостовой зоне, вырубка деревьев и кустарника с уборкой и утилизацией порубочных остатков, ликвидация нежелательной растительности химическим способом", - ответили в Росавтодоре на вопрос о борьбе с борщевиком.
"Периодичность выполнения данных работ установлена в соответствии с ГОСТ", - добавили там.
Борщевик считается наиболее опасным растением на территории России. Он вызывает (при воздействии света) ожоги на коже, также активно захватывает земли, подавляя рост растений-конкурентов и снижая урожайность сельхозкультур.
"Дополнительно информируем, что Федеральное дорожное агентство и подведомственные ему учреждения (ФКУ) держат на особом контроль вопрос проведения мероприятий по окашиванию прилегающих к федеральным автомобильным дорогам участков, заросших опасным инвазивным (чужеродным) видом растений, в том числе борщевиком Сосновского", - добавили в Росавтодоре.