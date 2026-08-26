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Юбилейный ПМЭФ-2027 пройдет 16-19 июня

Юбилейный ПМЭФ-2027 пройдет 16-19 июня - 26.08.2026, ПРАЙМ

Юбилейный ПМЭФ-2027 пройдет 16-19 июня

Юбилейный 30-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2027 году состоится 16-19 июня, сообщает Фонд "Росконгресс". | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T16:20+0300

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санкт-петербург

росконгресс

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 авг - ПРАЙМ. Юбилейный 30-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2027 году состоится 16-19 июня, сообщает Фонд "Росконгресс". "Юбилейный, 30-й Петербургский международный экономический форум состоится с 16 по 19 июня 2027 года", - говорится в сообщении. Как отметил советник президента России, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков, уже на протяжении 30 лет в рамках форума поднимаются самые актуальные темы своего времени – от вопросов безопасного и устойчивого будущего и вызовов глобализации до экономического суверенитета и диалога, ориентированного на практический результат. "Сегодня ПМЭФ является силой, объединяющей мировое сообщество на основе доверия и стремления к развитию. Форум создает условия для взаимодействия всех созидательных сил, заинтересованных в равноправном и прагматичном сотрудничестве. Уверен, что юбилейный, 30-й Петербургский международный экономический форум станет важной вехой в истории ПМЭФ и откроет новые возможности для формирования партнерств и реализации совместных проектов", – подчеркнул Кобяков. ПМЭФ традиционно проводится в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" в Санкт-Петербурге. Организатор форума — Фонд "Росконгресс".

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