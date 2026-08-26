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В России средний размер пенсии вырос почти на четыре тысячи рублей
В России средний размер пенсии вырос почти на четыре тысячи рублей - 26.08.2026, ПРАЙМ
В России средний размер пенсии вырос почти на четыре тысячи рублей
Средний размер пенсии работающих и неработающих россиян вырос почти на 4,5 тысячи рублей за два года, следует из данных Социального фонда России, с которыми... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T01:41+0300
2026-08-26T01:41+0300
2026-08-26T01:41+0300
россия
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Средний размер пенсии работающих и неработающих россиян вырос почти на 4,5 тысячи рублей за два года, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным ведомства, средняя пенсия граждан в России за два года увеличилась на 4 426 рублей. На 1 июля средний размер пенсии работающих и неработающих россиян составил 25 401 рубль. В аналогичный период 2024 года пенсионеры получали в среднем 20 975 рублей.
Самый высокий средний размер пенсии в июле был зафиксирован в Чукотском автономном округе - 42 213 рублей.
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россия
В России средний размер пенсии вырос почти на четыре тысячи рублей
Социальный фонд: средняя пенсия россиян за два года выросла почти на 4,5 тысячи рублей
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Средний размер пенсии работающих и неработающих россиян вырос почти на 4,5 тысячи рублей за два года, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным ведомства, средняя пенсия граждан в России за два года увеличилась на 4 426 рублей. На 1 июля средний размер пенсии работающих и неработающих россиян составил 25 401 рубль. В аналогичный период 2024 года пенсионеры получали в среднем 20 975 рублей.
Самый высокий средний размер пенсии в июле был зафиксирован в Чукотском автономном округе - 42 213 рублей.