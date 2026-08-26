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Россия в июле увеличила импорт грузинского виски в восемь раз
Россия в июле увеличила импорт грузинского виски в восемь раз - 26.08.2026, ПРАЙМ
Россия в июле увеличила импорт грузинского виски в восемь раз
Россия в июле увеличила импорт грузинского виски в восемь раз в месячном выражении - сумма поставок достигла 315,8 тысячи долларов, следует из статистики... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T03:18+0300
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Россия в июле увеличила импорт грузинского виски в восемь раз в месячном выражении - сумма поставок достигла 315,8 тысячи долларов, следует из статистики грузинской таможни, которую изучило РИА Новости.
Несмотря на довольно заметную динамику в отчетном месяце, пока поставки далеки от пиковых значений текущего года. Для сравнения, экспорт виски из Грузии в Россию в феврале достигал 764,2 тысячи долларов.
Россия в июле вошла в четверку наиболее заметных импортеров грузинского виски - на нее пришлось 11% соответствующего экспорта.
При этом наиболее активно грузинский алкогольный напиток закупала Малайзия - заняв 28% всех поставок. В топ-3 июля также вошли Турция с долей в 22% и Киргизия (13%).
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бизнес, россия, грузия, малайзия, турция
Бизнес, РОССИЯ, ГРУЗИЯ, МАЛАЙЗИЯ, ТУРЦИЯ
Россия в июле увеличила импорт грузинского виски в восемь раз
Россия в июле увеличила импорт грузинского виски в восемь раз в месячном выражении
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Россия в июле увеличила импорт грузинского виски в восемь раз в месячном выражении - сумма поставок достигла 315,8 тысячи долларов, следует из статистики грузинской таможни, которую изучило РИА Новости.
Несмотря на довольно заметную динамику в отчетном месяце, пока поставки далеки от пиковых значений текущего года. Для сравнения, экспорт виски из Грузии в Россию в феврале достигал 764,2 тысячи долларов.
Россия в июле вошла в четверку наиболее заметных импортеров грузинского виски - на нее пришлось 11% соответствующего экспорта.
При этом наиболее активно грузинский алкогольный напиток закупала Малайзия - заняв 28% всех поставок. В топ-3 июля также вошли Турция с долей в 22% и Киргизия (13%).