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Россия в июле увеличила импорт грузинского виски в восемь раз

Россия в июле увеличила импорт грузинского виски в восемь раз - 26.08.2026, ПРАЙМ

Россия в июле увеличила импорт грузинского виски в восемь раз

Россия в июле увеличила импорт грузинского виски в восемь раз в месячном выражении - сумма поставок достигла 315,8 тысячи долларов, следует из статистики... | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T03:18+0300

2026-08-26T03:18+0300

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бизнес

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Россия в июле увеличила импорт грузинского виски в восемь раз в месячном выражении - сумма поставок достигла 315,8 тысячи долларов, следует из статистики грузинской таможни, которую изучило РИА Новости. Несмотря на довольно заметную динамику в отчетном месяце, пока поставки далеки от пиковых значений текущего года. Для сравнения, экспорт виски из Грузии в Россию в феврале достигал 764,2 тысячи долларов. Россия в июле вошла в четверку наиболее заметных импортеров грузинского виски - на нее пришлось 11% соответствующего экспорта. При этом наиболее активно грузинский алкогольный напиток закупала Малайзия - заняв 28% всех поставок. В топ-3 июля также вошли Турция с долей в 22% и Киргизия (13%).

грузия

малайзия

турция

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бизнес, россия, грузия, малайзия, турция