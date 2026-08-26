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В России ужесточат контроль на границе за иностранными перевозчиками
В России ужесточат контроль на границе за иностранными перевозчиками - 26.08.2026, ПРАЙМ
В России ужесточат контроль на границе за иностранными перевозчиками
Российское законодательство в сфере автомобильных грузоперевозок претерпит ряд изменений с 1 сентября 2026 года, в частности, будет ужесточен контроль на... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T09:25+0300
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Российское законодательство в сфере автомобильных грузоперевозок претерпит ряд изменений с 1 сентября 2026 года, в частности, будет ужесточен контроль на границе за иностранными перевозчиками, сообщил Минтранс РФ на платформе "Макс".
Так, если у иностранного перевозчика есть нарушения, неоплаченные штрафы, долги за проезд по платным дорогам или не внесена плата за вред дорогам от тяжеловесного транспорта, то такому автомобилю могут отказать в выезде до полной уплаты этих штрафов, а следить за этим будет ФТС.
Кроме того, для автомобильных перевозок опасных грузов с сентября вводится порядок предоставления специальных разрешений и ведения соответствующего реестра.
"Маршрут перевозки нужно будет согласовывать с владельцами дорог, чтобы учитывать временные ограничения и запреты на движение по отдельным участкам", - уточнили в ведомстве.
Российским же перевозчикам больше не нужно будет прикладывать к заявке электронные образы свидетельства о регистрации грузовика. При этом оператор системы по-прежнему будет проверять данные, но теперь будет делать это автоматически, что упростит процесс подачи заявок и ускорит прохождение контроля.
Также онлайн можно будет оформить свидетельство СПС о соответствии требованиям для перевозки скоропортящихся грузов. Как пояснили в Минтрансе, заявление с 1 сентября будут подавать через "Госуслуги".
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В России ужесточат контроль на границе за иностранными перевозчиками
Минтранс: в России ужесточат контроль на границе за иностранными перевозчиками
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Российское законодательство в сфере автомобильных грузоперевозок претерпит ряд изменений с 1 сентября 2026 года, в частности, будет ужесточен контроль на границе за иностранными перевозчиками, сообщил Минтранс РФ на платформе "Макс".
Так, если у иностранного перевозчика есть нарушения, неоплаченные штрафы, долги за проезд по платным дорогам или не внесена плата за вред дорогам от тяжеловесного транспорта, то такому автомобилю могут отказать в выезде до полной уплаты этих штрафов, а следить за этим будет ФТС.
Кроме того, для автомобильных перевозок опасных грузов с сентября вводится порядок предоставления специальных разрешений и ведения соответствующего реестра.
"Маршрут перевозки нужно будет согласовывать с владельцами дорог, чтобы учитывать временные ограничения и запреты на движение по отдельным участкам", - уточнили в ведомстве.
Российским же перевозчикам больше не нужно будет прикладывать к заявке электронные образы свидетельства о регистрации грузовика. При этом оператор системы по-прежнему будет проверять данные, но теперь будет делать это автоматически, что упростит процесс подачи заявок и ускорит прохождение контроля.
Также онлайн можно будет оформить свидетельство СПС о соответствии требованиям для перевозки скоропортящихся грузов. Как пояснили в Минтрансе, заявление с 1 сентября будут подавать через "Госуслуги".