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Россия экспортировала рекордный объем кормов для собак и кошек

Россия экспортировала рекордный объем кормов для собак и кошек - 26.08.2026, ПРАЙМ

Россия экспортировала рекордный объем кормов для собак и кошек

Россия за январь-июль экспортировала рекордный объем кормов для собак и кошек, превысив предыдущий максимум в более чем 113 миллионов долларов, который был... | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T10:43+0300

2026-08-26T10:43+0300

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Россия за январь-июль экспортировала рекордный объем кормов для собак и кошек, превысив предыдущий максимум в более чем 113 миллионов долларов, который был зафиксирован годом ранее, сообщил Федеральный центр "Агроэкспорт". "За семь месяцев 2026 года экспорт кормов для собак и кошек достиг рекордного значения за аналогичный период. Предыдущий максимум экспортной выручки за январь–июль был зафиксирован в 2025 году — чуть более 113 миллионов долларов", - говорится в сообщении. По оценкам экспертов, экспорт кормов вырос на 30% в весе и 35% - в деньгах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до более 63 тысяч тонн на сумму около 152 миллионов долларов. Самыми крупными импортерами стали Белоруссия со стоимостью экспорта более 96 миллионов долларов, Казахстан — более 34 миллионов долларов, Узбекистан — более 6,5 миллионов, Азербайджан — около 4 миллионов и Киргизия — более 3,5 миллионов долларов.

белоруссия

казахстан

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бизнес, россия, белоруссия, казахстан, узбекистан, агроэкспорт