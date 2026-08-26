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Россия экспортировала рекордный объем кормов для собак и кошек
Россия экспортировала рекордный объем кормов для собак и кошек - 26.08.2026, ПРАЙМ
Россия экспортировала рекордный объем кормов для собак и кошек
Россия за январь-июль экспортировала рекордный объем кормов для собак и кошек, превысив предыдущий максимум в более чем 113 миллионов долларов, который был... | 26.08.2026, ПРАЙМ
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Россия за январь-июль экспортировала рекордный объем кормов для собак и кошек, превысив предыдущий максимум в более чем 113 миллионов долларов, который был зафиксирован годом ранее, сообщил Федеральный центр "Агроэкспорт".
"За семь месяцев 2026 года экспорт кормов для собак и кошек достиг рекордного значения за аналогичный период. Предыдущий максимум экспортной выручки за январь–июль был зафиксирован в 2025 году — чуть более 113 миллионов долларов", - говорится в сообщении.
По оценкам экспертов, экспорт кормов вырос на 30% в весе и 35% - в деньгах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до более 63 тысяч тонн на сумму около 152 миллионов долларов.
Самыми крупными импортерами стали Белоруссия со стоимостью экспорта более 96 миллионов долларов, Казахстан — более 34 миллионов долларов, Узбекистан — более 6,5 миллионов, Азербайджан — около 4 миллионов и Киргизия — более 3,5 миллионов долларов.
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Россия экспортировала рекордный объем кормов для собак и кошек
Россия за семь месяцев экспортировала рекордный объем кормов для собак и кошек
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Россия за январь-июль экспортировала рекордный объем кормов для собак и кошек, превысив предыдущий максимум в более чем 113 миллионов долларов, который был зафиксирован годом ранее, сообщил Федеральный центр "Агроэкспорт".
"За семь месяцев 2026 года экспорт кормов для собак и кошек достиг рекордного значения за аналогичный период. Предыдущий максимум экспортной выручки за январь–июль был зафиксирован в 2025 году — чуть более 113 миллионов долларов", - говорится в сообщении.
По оценкам экспертов, экспорт кормов вырос на 30% в весе и 35% - в деньгах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до более 63 тысяч тонн на сумму около 152 миллионов долларов.
Самыми крупными импортерами стали Белоруссия со стоимостью экспорта более 96 миллионов долларов, Казахстан — более 34 миллионов долларов, Узбекистан — более 6,5 миллионов, Азербайджан — около 4 миллионов и Киргизия — более 3,5 миллионов долларов.