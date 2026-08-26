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В России расширяется производство промышленных роботов

В России расширяется производство промышленных роботов - 26.08.2026, ПРАЙМ

В России расширяется производство промышленных роботов

Производство промышленных роботов расширяется в России, на сегодня в стране выпускают уже все пять основных видов такой техники, заявил глава Минпромторга РФ... | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T14:47+0300

2026-08-26T14:47+0300

2026-08-26T14:47+0300

промышленность

россия

антон алиханов

владимир путин

минпромторг

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Производство промышленных роботов расширяется в России, на сегодня в стране выпускают уже все пять основных видов такой техники, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. "Также расширяются у нас и модельные линейки промышленных роботов. Мы делаем уже все пять основных видов: коллаборативные роботы, которые в связке с человеком работают, автономные, которые могут работать в том числе и на "темном производстве". И сейчас субсидируем до 50% стоимости при приобретении таких роботов", - сказал министр. В мае текущего года Алиханов заявлял, что необходимость формирования перспективных требований в таких направлениях, как биоэкономика, робототехника и искусственный интеллект, это одна из приоритетных задач для достижения технологического лидерства в России.

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промышленность, россия, антон алиханов, владимир путин, минпромторг