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В России согласовали меры противодействия кибермошенничеству

В России согласовали меры противодействия кибермошенничеству - 26.08.2026, ПРАЙМ

В России согласовали меры противодействия кибермошенничеству

Оперштаб правительства РФ по борьбе с кибермошенничеством согласовал меры противодействия онлайн-преступлениям для пользователей цифровых платформ, сообщили в... | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T16:15+0300

2026-08-26T16:15+0300

2026-08-26T16:15+0300

технологии

финансы

россия

дмитрий григоренко

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Оперштаб правительства РФ по борьбе с кибермошенничеством согласовал меры противодействия онлайн-преступлениям для пользователей цифровых платформ, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. "Оперативный штаб правительства по борьбе с кибермошенничеством согласовал новые сценарии противодействия онлайн-преступлениям в рамках государственной системы "Антифрод". В их числе – меры защиты пользователей цифровых платформ", - рассказали там. Отмечается, что участники системы "Антифрод" смогут оперативно обмениваться данными о мошенниках и блокировать их учетные записи и личные кабинеты на цифровых платформах. Также будет налажен обмен сведениями об учетных записях тех, кто пострадал от действий мошенников. Мера позволит защитить пользователей от повторных атак злоумышленников, заверили в аппарате. "Продолжаем развивать систему "Антифрод". На сегодняшний день к ней подключено более 20 организаций. В их числе – крупные банки, операторы связи, маркетплейсы, портал Госуслуг. Видим, что наша совместная работа приносит результат. Число мошеннических преступлений и размер ущерба продолжают снижаться", – подчеркнул Григоренко. Его слова приводятся аппаратом. Государственная система "Антифрод" создана в рамках первого комплекса мер по борьбе с кибермошенничеством и запущена в марте 2026 года. Платформа объединяет госорганы и коммерческие организации и предназначена для оперативного обмена данными с целью противодействия онлайн-преступлениям.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, финансы, россия, дмитрий григоренко