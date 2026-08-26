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В России согласовали меры противодействия кибермошенничеству - 26.08.2026, ПРАЙМ
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В России согласовали меры противодействия кибермошенничеству
В России согласовали меры противодействия кибермошенничеству - 26.08.2026, ПРАЙМ
В России согласовали меры противодействия кибермошенничеству
Оперштаб правительства РФ по борьбе с кибермошенничеством согласовал меры противодействия онлайн-преступлениям для пользователей цифровых платформ, сообщили в... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T16:15+0300
2026-08-26T16:15+0300
технологии
финансы
россия
дмитрий григоренко
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872701890.jpg?1787750153
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Оперштаб правительства РФ по борьбе с кибермошенничеством согласовал меры противодействия онлайн-преступлениям для пользователей цифровых платформ, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. "Оперативный штаб правительства по борьбе с кибермошенничеством согласовал новые сценарии противодействия онлайн-преступлениям в рамках государственной системы "Антифрод". В их числе – меры защиты пользователей цифровых платформ", - рассказали там. Отмечается, что участники системы "Антифрод" смогут оперативно обмениваться данными о мошенниках и блокировать их учетные записи и личные кабинеты на цифровых платформах. Также будет налажен обмен сведениями об учетных записях тех, кто пострадал от действий мошенников. Мера позволит защитить пользователей от повторных атак злоумышленников, заверили в аппарате. "Продолжаем развивать систему "Антифрод". На сегодняшний день к ней подключено более 20 организаций. В их числе – крупные банки, операторы связи, маркетплейсы, портал Госуслуг. Видим, что наша совместная работа приносит результат. Число мошеннических преступлений и размер ущерба продолжают снижаться", – подчеркнул Григоренко. Его слова приводятся аппаратом. Государственная система "Антифрод" создана в рамках первого комплекса мер по борьбе с кибермошенничеством и запущена в марте 2026 года. Платформа объединяет госорганы и коммерческие организации и предназначена для оперативного обмена данными с целью противодействия онлайн-преступлениям.
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192
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технологии, финансы, россия, дмитрий григоренко
Технологии, Финансы, РОССИЯ, Дмитрий Григоренко
16:15 26.08.2026
 
В России согласовали меры противодействия кибермошенничеству

Оперштаб согласовал меры борьбы с кибермошенничеством для пользователей цифровых платформ

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Оперштаб правительства РФ по борьбе с кибермошенничеством согласовал меры противодействия онлайн-преступлениям для пользователей цифровых платформ, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.
"Оперативный штаб правительства по борьбе с кибермошенничеством согласовал новые сценарии противодействия онлайн-преступлениям в рамках государственной системы "Антифрод". В их числе – меры защиты пользователей цифровых платформ", - рассказали там.
Отмечается, что участники системы "Антифрод" смогут оперативно обмениваться данными о мошенниках и блокировать их учетные записи и личные кабинеты на цифровых платформах. Также будет налажен обмен сведениями об учетных записях тех, кто пострадал от действий мошенников. Мера позволит защитить пользователей от повторных атак злоумышленников, заверили в аппарате.
"Продолжаем развивать систему "Антифрод". На сегодняшний день к ней подключено более 20 организаций. В их числе – крупные банки, операторы связи, маркетплейсы, портал Госуслуг. Видим, что наша совместная работа приносит результат. Число мошеннических преступлений и размер ущерба продолжают снижаться", – подчеркнул Григоренко. Его слова приводятся аппаратом.
Государственная система "Антифрод" создана в рамках первого комплекса мер по борьбе с кибермошенничеством и запущена в марте 2026 года. Платформа объединяет госорганы и коммерческие организации и предназначена для оперативного обмена данными с целью противодействия онлайн-преступлениям.
 
ТехнологииФинансыРОССИЯДмитрий Григоренко
 
 
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