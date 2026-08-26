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В России в январе-июле снизилось производство грузовых вагонов
В России в январе-июле снизилось производство грузовых вагонов - 26.08.2026, ПРАЙМ
В России в январе-июле снизилось производство грузовых вагонов
Производство грузовых вагонов в России в январе-июле 2026 года снизилось на 30,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 23,7 тысячи единиц,... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T19:17+0300
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росстат
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Производство грузовых вагонов в России в январе-июле 2026 года снизилось на 30,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 23,7 тысячи единиц, пассажирских - на 12%, до 685 единиц, следует из данных Росстата.
В частности, в июле выпуск грузовых вагонов снизился на 3,5% в годовом выражении - до 3,8 тысячи штук, пассажирских - на 16,8% - до 94 единиц.
Производство электровозов за семь месяцев снизилось на 12% - до 125 единиц, в том числе в июле - на 33,3%, до шести единиц.
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бизнес, россия, росстат
В России в январе-июле снизилось производство грузовых вагонов
Росстат: производство грузовых вагонов в России в январе-июле снизилось на 30,7%
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Производство грузовых вагонов в России в январе-июле 2026 года снизилось на 30,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 23,7 тысячи единиц, пассажирских - на 12%, до 685 единиц, следует из данных Росстата.
В частности, в июле выпуск грузовых вагонов снизился на 3,5% в годовом выражении - до 3,8 тысячи штук, пассажирских - на 16,8% - до 94 единиц.
Производство электровозов за семь месяцев снизилось на 12% - до 125 единиц, в том числе в июле - на 33,3%, до шести единиц.