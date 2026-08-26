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В России снизилось производство синтетических каучуков

В России снизилось производство синтетических каучуков - 26.08.2026, ПРАЙМ

В России снизилось производство синтетических каучуков

Производство синтетических каучуков в первичных формах в России в январе-июле 2026 года снизилось на 8,7% к аналогичному периоду прошлого года - до 781 тысячи... | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T19:17+0300

2026-08-26T19:17+0300

2026-08-26T19:20+0300

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россия

росстат

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Производство синтетических каучуков в первичных формах в России в январе-июле 2026 года снизилось на 8,7% к аналогичному периоду прошлого года - до 781 тысячи тонн, свидетельствуют материалы Росстата. При этом в июле их выпуск составил 90,5 тысяч тонн, сократившись на 10,6% в годовом выражении и на 11,9% в месячном. Производство пластмасс за семь месяцев увеличилось на 1,5% - до 6,412 миллиона тонн. За июль их выпуск составил 748 тысяч тонн (снижение на 19,2% по сравнению с июлем 2025 года и на 19,5% к июню текущего года). Согласно данным Росстата, по итогам 2025 года производство синтетических каучуков в первичных формах в стране снизилось на 0,8% - до 1,431 миллиона тонн, пластмасс - на 1,7%, до 10,763 миллиона тонн.

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