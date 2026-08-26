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В России за семь месяцев снизилось производство готового стального проката - 26.08.2026, ПРАЙМ
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В России за семь месяцев снизилось производство готового стального проката
В России за семь месяцев снизилось производство готового стального проката - 26.08.2026, ПРАЙМ
В России за семь месяцев снизилось производство готового стального проката
Производство готового стального проката в России по итогам января-июля снизилось на 5,3% в годовом выражении – до 32 миллионов тонн, в июле - на 1,3% по... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T19:17+0300
2026-08-26T19:17+0300
бизнес
россия
росстат
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Производство готового стального проката в России по итогам января-июля снизилось на 5,3% в годовом выражении – до 32 миллионов тонн, в июле - на 1,3% по отношению к июню текущего года, следует из сообщения Росстата. Выпуск стальных труб, пустотелых профилей и их фитингов за семь месяцев сократился на 22,5% - до 5,5 миллионов тонн. Производство чугуна зеркального и передельного в чушках, болванках или в прочих первичных формах снизилось на 5,3% и составило 28,3 миллиона тонн. Выпуск нелегированной стали в слитках или в прочих первичных формах и полуфабрикатов из нелегированной стали за январь-июль уменьшился на 1,9% к аналогичному периоду 2025 года - до 31,2 миллиона тонн. В июле выпуск нелегированной стали вырос на 8,8% в годовом выражении - до 4,8 миллиона тонн. Производство проката в РФ также составило 4,8 миллиона тонн, увеличившись на 3,3% к аналогичному периоду прошлого года. Выпуск стальных труб сократился на 16,6% в годовом выражении – до 0,9 миллиона тонн. Производство чугуна в июле уменьшилось на 2,2% и составило 4 миллиона тонн.
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бизнес, россия, росстат
Бизнес, РОССИЯ, Росстат
19:17 26.08.2026
 
В России за семь месяцев снизилось производство готового стального проката

Росстат: выпуск готового стального проката в России за семь месяцев снизился на 5,3%

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Производство готового стального проката в России по итогам января-июля снизилось на 5,3% в годовом выражении – до 32 миллионов тонн, в июле - на 1,3% по отношению к июню текущего года, следует из сообщения Росстата.
Выпуск стальных труб, пустотелых профилей и их фитингов за семь месяцев сократился на 22,5% - до 5,5 миллионов тонн. Производство чугуна зеркального и передельного в чушках, болванках или в прочих первичных формах снизилось на 5,3% и составило 28,3 миллиона тонн.
Выпуск нелегированной стали в слитках или в прочих первичных формах и полуфабрикатов из нелегированной стали за январь-июль уменьшился на 1,9% к аналогичному периоду 2025 года - до 31,2 миллиона тонн.
В июле выпуск нелегированной стали вырос на 8,8% в годовом выражении - до 4,8 миллиона тонн. Производство проката в РФ также составило 4,8 миллиона тонн, увеличившись на 3,3% к аналогичному периоду прошлого года.
Выпуск стальных труб сократился на 16,6% в годовом выражении – до 0,9 миллиона тонн. Производство чугуна в июле уменьшилось на 2,2% и составило 4 миллиона тонн.
 
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