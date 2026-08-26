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Россияне стали откладывать больше денег на финансовую подушку безопасности
Россияне стали откладывать больше денег на финансовую подушку безопасности - 26.08.2026, ПРАЙМ
Россияне стали откладывать больше денег на финансовую подушку безопасности
Россияне во втором квартале стали откладывать больше своих доходов на финансовую подушку безопасности - в среднем 5,6%, подсчитал Росстат. | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T10:28+0300
2026-08-26T10:28+0300
2026-08-26T10:28+0300
россия
финансы
росстат
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Россияне во втором квартале стали откладывать больше своих доходов на финансовую подушку безопасности - в среднем 5,6%, подсчитал Росстат.
При этом кварталом ранее сбережения занимали лишь 3% в структуре использования денежных доходов граждан. В целом по итогам первого полугодия на эти цели ушло 4,4% доходов.
Согласно данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян по итогам первого полугодия выросли на 1,5% в годовом выражении.
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россия, финансы, росстат
Россияне стали откладывать больше денег на финансовую подушку безопасности
Росстат: россияне стали откладывать больше доходов на финансовую подушку безопасности
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Россияне во втором квартале стали откладывать больше своих доходов на финансовую подушку безопасности - в среднем 5,6%, подсчитал Росстат.
При этом кварталом ранее сбережения занимали лишь 3% в структуре использования денежных доходов граждан. В целом по итогам первого полугодия на эти цели ушло 4,4% доходов.
Согласно данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян по итогам первого полугодия выросли на 1,5% в годовом выражении.