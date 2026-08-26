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Россияне стали откладывать больше денег на финансовую подушку безопасности

Россияне стали откладывать больше денег на финансовую подушку безопасности - 26.08.2026, ПРАЙМ

Россияне стали откладывать больше денег на финансовую подушку безопасности

Россияне во втором квартале стали откладывать больше своих доходов на финансовую подушку безопасности - в среднем 5,6%, подсчитал Росстат. | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T10:28+0300

2026-08-26T10:28+0300

2026-08-26T10:28+0300

россия

финансы

росстат

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Россияне во втором квартале стали откладывать больше своих доходов на финансовую подушку безопасности - в среднем 5,6%, подсчитал Росстат. При этом кварталом ранее сбережения занимали лишь 3% в структуре использования денежных доходов граждан. В целом по итогам первого полугодия на эти цели ушло 4,4% доходов. Согласно данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян по итогам первого полугодия выросли на 1,5% в годовом выражении.

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россия, финансы, росстат