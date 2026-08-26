Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Производство СПГ в России за семь месяцев выросло на 12% - 26.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260826/rosstat-872709005.html
Производство СПГ в России за семь месяцев выросло на 12%
Производство СПГ в России за семь месяцев выросло на 12% - 26.08.2026, ПРАЙМ
Производство СПГ в России за семь месяцев выросло на 12%
Производство сжиженного природного газа (СПГ) в России в январе-июле выросло на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 20,6 миллиона тонн,... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T19:03+0300
2026-08-26T19:03+0300
энергетика
россия
росстат
спг
газ
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872709005.jpg?1787760209
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Производство сжиженного природного газа (СПГ) в России в январе-июле выросло на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 20,6 миллиона тонн, свидетельствуют данные Росстата. В июле показатель вырос на 14,2% по сравнению с июлем прошлого года, составив 2,3 миллиона тонн. Производство СПГ в России по итогам 2025 года снизилось на 3,6% - до 32,9 миллиона тонн. Экспорт СПГ из России в 2025 году составил 30,3 миллиона тонн, снизившись на 12,4%. По прогнозу Минэкономразвития, в 2026 году экспорт вырастет на 33% - до 40,3 миллиона тонн, в 2027 году - на 16,4%, до 46,9 миллиона тонн.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, росстат, спг, газ
Энергетика, РОССИЯ, Росстат, СПГ, Газ
19:03 26.08.2026
 
Производство СПГ в России за семь месяцев выросло на 12%

Росстат: производство СПГ в России в январе-июле выросло на 12%, до 20,6 млн тонн

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Производство сжиженного природного газа (СПГ) в России в январе-июле выросло на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 20,6 миллиона тонн, свидетельствуют данные Росстата.
В июле показатель вырос на 14,2% по сравнению с июлем прошлого года, составив 2,3 миллиона тонн.
Производство СПГ в России по итогам 2025 года снизилось на 3,6% - до 32,9 миллиона тонн.
Экспорт СПГ из России в 2025 году составил 30,3 миллиона тонн, снизившись на 12,4%. По прогнозу Минэкономразвития, в 2026 году экспорт вырастет на 33% - до 40,3 миллиона тонн, в 2027 году - на 16,4%, до 46,9 миллиона тонн.
 
ЭнергетикаРОССИЯРосстатСПГГаз
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала