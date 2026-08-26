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Производство СПГ в России за семь месяцев выросло на 12%
Производство СПГ в России за семь месяцев выросло на 12% - 26.08.2026, ПРАЙМ
Производство СПГ в России за семь месяцев выросло на 12%
Производство сжиженного природного газа (СПГ) в России в январе-июле выросло на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 20,6 миллиона тонн,... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T19:03+0300
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энергетика
россия
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Производство сжиженного природного газа (СПГ) в России в январе-июле выросло на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 20,6 миллиона тонн, свидетельствуют данные Росстата. В июле показатель вырос на 14,2% по сравнению с июлем прошлого года, составив 2,3 миллиона тонн. Производство СПГ в России по итогам 2025 года снизилось на 3,6% - до 32,9 миллиона тонн. Экспорт СПГ из России в 2025 году составил 30,3 миллиона тонн, снизившись на 12,4%. По прогнозу Минэкономразвития, в 2026 году экспорт вырастет на 33% - до 40,3 миллиона тонн, в 2027 году - на 16,4%, до 46,9 миллиона тонн.
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россия, росстат, спг, газ
Энергетика, РОССИЯ, Росстат, СПГ, Газ
Производство СПГ в России за семь месяцев выросло на 12%
Росстат: производство СПГ в России в январе-июле выросло на 12%, до 20,6 млн тонн
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Производство сжиженного природного газа (СПГ) в России в январе-июле выросло на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 20,6 миллиона тонн, свидетельствуют данные Росстата.
В июле показатель вырос на 14,2% по сравнению с июлем прошлого года, составив 2,3 миллиона тонн.
Производство СПГ в России по итогам 2025 года снизилось на 3,6% - до 32,9 миллиона тонн.
Экспорт СПГ из России в 2025 году составил 30,3 миллиона тонн, снизившись на 12,4%. По прогнозу Минэкономразвития, в 2026 году экспорт вырастет на 33% - до 40,3 миллиона тонн, в 2027 году - на 16,4%, до 46,9 миллиона тонн.