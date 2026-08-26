https://1prime.ru/20260826/rosstat-872709120.html

Рост промышленного производства в России в июле замедлился до 0,4%

Рост промышленного производства в России в июле замедлился до 0,4% - 26.08.2026, ПРАЙМ

Рост промышленного производства в России в июле замедлился до 0,4%

Рост промышленного производства в России в июле замедлился до 0,4% в годовом выражении с 0,7% в июне, в январе-июле - составил 0,1% к аналогичному периоду... | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T19:05+0300

2026-08-26T19:05+0300

2026-08-26T19:05+0300

промышленность

россия

росстат

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Рост промышленного производства в России в июле замедлился до 0,4% в годовом выражении с 0,7% в июне, в январе-июле - составил 0,1% к аналогичному периоду прошлого года, свидетельствуют данные Росстата. В месячном выражении промышленное производство в июле выросло на 1,4%, с исключением сезонного и календарного факторов - на 0,1%. Согласно данным статистического ведомства, в сфере добычи полезных ископаемых промышленное производство в июле снизилось на 2,6% в годовом выражении, как и месяцем ранее; за январь-июль – на 0,9%. Обрабатывающая промышленность в июле выросла на 2,4% в годовом выражении после увеличения на 2,8% месяцем ранее; по итогам семи месяцев рост составил 0,5%. Производство в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром в июле снизилось на 4% в годовом выражении после снижения на 1,4% в июне; за январь-июль - выросло на 0,7%. В отрасли водоснабжения, водоотведения и ликвидации отходов производство в июле выросло на 2,8% в годовом выражении после снижения на 3,5% в июне; за семь месяцев зафиксирован спад на 3,2%. В среду статистическое ведомство опубликовало обновленные данные по промышленному производству за 2025 год. Согласно новой оценке, промпроизводство в прошлом году в России выросло на 1,1% (прежняя оценка показывала рост на 1,3%). В связи с уточнением динамики промышленности за 2025 год были пересмотрены индексы промпроизводства за январь-июнь текущего года. Оценка снижения промышленности в январе осталась прежней - 0,8% в годовом выражении, в феврале спад промышленности теперь оценивается в 1,1% вместо прежних 0,9%. В марте рост показателя составил 1,3% в годовом выражении, в апреле – также 1,3% (прежние оценки показывали рост на 2,3% и 1,9%). В мае был спад на 1,4% против 0,7%, а в июне рост теперь оценивается в 0,7% против прежних 0,6%. В первом квартале промышленное производство, по новой оценке, снизилось на 0,1%, во втором - выросло на 0,2% (по прежней оценке в первом и втором квартале был рост - на 0,3% и 0,6% соответственно). В первом полугодии промышленность РФ показала нулевую динамику (прежняя оценка - рост на 0,4%).

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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промышленность, россия, росстат