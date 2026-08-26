https://1prime.ru/20260826/rosstat-872710711.html

В России за семь месяцев выросло производство легковых автомобилей

В России за семь месяцев выросло производство легковых автомобилей - 26.08.2026, ПРАЙМ

В России за семь месяцев выросло производство легковых автомобилей

Производство легковых автомобилей в России по итогам января-июля 2026 года выросло на 8,2% в годовом выражении и составило 444 тысячи единиц, но снизилось на... | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T19:23+0300

2026-08-26T19:23+0300

2026-08-26T19:23+0300

бизнес

россия

росстат

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872710711.jpg?1787761410

МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Производство легковых автомобилей в России по итогам января-июля 2026 года выросло на 8,2% в годовом выражении и составило 444 тысячи единиц, но снизилось на 1,7% в июле - до 65,8 тысячи штук, следует из данных Росстата. Выпуск грузовиков за 7 месяцев текущего года сократился на 8,4% к аналогичному периоду прошлого года и составил 70,2 тысячи штук. При этом в июле производство выросло на 21,3% в годовом выражении, до 9,9 тысячи машин. Производство автобусов массой до 5 тонн выросло в июле на 40,4%, до 1,6 тысячи единиц, но сократилось по итогам семи месяцев на 24,3% к январю-июлю 2025 года и составило 6,8 тысячи штук. Производство автобусов тяжелее 5 тонн также выросло во второй летний месяц - на 4,9% - и составило 800 единиц, но сократилось в январе-июле до 5,1 тысячи, что на 6% меньше, чем год назад. Производство двигателей внутреннего сгорания в июле составило 14,2 тысячи агрегатов, что на 19,1% больше, чем год назад. При этом за семь месяцев выпуск ДВС сократился 16,8%, до 98,1 тысячи штук.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, росстат