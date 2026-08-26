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Выработка электроэнергии в России за семь месяцев снизилась на 0,1% - 26.08.2026, ПРАЙМ
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Выработка электроэнергии в России за семь месяцев снизилась на 0,1%
Выработка электроэнергии в России за семь месяцев снизилась на 0,1% - 26.08.2026, ПРАЙМ
Выработка электроэнергии в России за семь месяцев снизилась на 0,1%
Выработка электроэнергии в России в январе-июле снизилась на 0,1% в годовом выражении - до 693 миллиардов кВт.ч, в июле сократилась на 3,8% по сравнению с июлем | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T19:24+0300
2026-08-26T19:24+0300
россия
росстат
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Выработка электроэнергии в России в январе-июле снизилась на 0,1% в годовом выражении - до 693 миллиардов кВт.ч, в июле сократилась на 3,8% по сравнению с июлем 2025 года и выросла на 4,3% по сравнению с июнем этого года - до 88,7 миллиарда кВт.ч, следует из материалов Росстата. Отмечается, что тепловые электростанции за семь месяцев снизили выработку электроэнергии на 2,7% в годовом выражении - до 437 миллиардов кВт.ч. В июле выработка ТЭС снизилась на 12,8% в годовом выражении и выросла на 2% в месячном, составив 46,9 миллиарда кВт.ч. Гидроэлектростанции за январь-июль произвели 125 миллиардов кВт.ч электроэнергии - на 7,6% больше, чем год назад. В июле выработка ГЭС составила 21,6 миллиардов кВт.ч, увеличившись на 18,2% в годовом выражении и на 8% в месячном. Генерация электричества на АЭС за семь месяцев выросла на 2,2% - до 126 миллиардов кВт.ч. В июле она также увеличилась - на 0,8% в годовом выражении и на 6,1% в месячном, до 19,5 миллиардов кВт.ч.
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россия, росстат
РОССИЯ, Росстат
19:24 26.08.2026
 
Выработка электроэнергии в России за семь месяцев снизилась на 0,1%

Росстат: выработка электроэнергии в России в январе-июле снизилась на 0,1%

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Выработка электроэнергии в России в январе-июле снизилась на 0,1% в годовом выражении - до 693 миллиардов кВт.ч, в июле сократилась на 3,8% по сравнению с июлем 2025 года и выросла на 4,3% по сравнению с июнем этого года - до 88,7 миллиарда кВт.ч, следует из материалов Росстата.
Отмечается, что тепловые электростанции за семь месяцев снизили выработку электроэнергии на 2,7% в годовом выражении - до 437 миллиардов кВт.ч. В июле выработка ТЭС снизилась на 12,8% в годовом выражении и выросла на 2% в месячном, составив 46,9 миллиарда кВт.ч.
Гидроэлектростанции за январь-июль произвели 125 миллиардов кВт.ч электроэнергии - на 7,6% больше, чем год назад. В июле выработка ГЭС составила 21,6 миллиардов кВт.ч, увеличившись на 18,2% в годовом выражении и на 8% в месячном.
Генерация электричества на АЭС за семь месяцев выросла на 2,2% - до 126 миллиардов кВт.ч. В июле она также увеличилась - на 0,8% в годовом выражении и на 6,1% в месячном, до 19,5 миллиардов кВт.ч.
 
РОССИЯРосстат
 
 
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