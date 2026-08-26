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Рост обрабатывающей промышленности России за пять лет составил почти 25%
Рост обрабатывающей промышленности России за пять лет составил почти 25% - 26.08.2026, ПРАЙМ
Рост обрабатывающей промышленности России за пять лет составил почти 25%
Рост обрабатывающей промышленности России за последние пять составил почти 25%, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов в ходе встречи с президентом России... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T14:13+0300
2026-08-26T14:13+0300
2026-08-26T14:13+0300
промышленность
россия
антон алиханов
владимир путин
минпромторг
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Рост обрабатывающей промышленности России за последние пять составил почти 25%, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.
"Несмотря на все вызовы, обрабатывающая промышленность за последние 5 лет выросла почти на четверть. В прошлому году по сравнению даже с высокой базой 2023 и 2024 годов промпроизводство прибавило 3,6%", - сказал министр.
Он добавил, что такие темпы поддерживаются серьезным ростом инвестиций. Так, ежегодные капиталовложения увеличились с 3 триллионов рублей в 2021 году до 7,3 триллионов рублей в 2025 году.
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промышленность, россия, антон алиханов, владимир путин, минпромторг
Промышленность, РОССИЯ, Антон Алиханов, Владимир Путин, Минпромторг
Рост обрабатывающей промышленности России за пять лет составил почти 25%
Алиханов: рост обрабатывающей промышленности России за пять лет составил почти 25%
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Рост обрабатывающей промышленности России за последние пять составил почти 25%, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.
"Несмотря на все вызовы, обрабатывающая промышленность за последние 5 лет выросла почти на четверть. В прошлому году по сравнению даже с высокой базой 2023 и 2024 годов промпроизводство прибавило 3,6%", - сказал министр.
Он добавил, что такие темпы поддерживаются серьезным ростом инвестиций. Так, ежегодные капиталовложения увеличились с 3 триллионов рублей в 2021 году до 7,3 триллионов рублей в 2025 году.