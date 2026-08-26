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Рост обрабатывающей промышленности России за пять лет составил почти 25%

Рост обрабатывающей промышленности России за пять лет составил почти 25% - 26.08.2026, ПРАЙМ

Рост обрабатывающей промышленности России за пять лет составил почти 25%

Рост обрабатывающей промышленности России за последние пять составил почти 25%, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов в ходе встречи с президентом России... | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T14:13+0300

2026-08-26T14:13+0300

2026-08-26T14:13+0300

промышленность

россия

антон алиханов

владимир путин

минпромторг

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Рост обрабатывающей промышленности России за последние пять составил почти 25%, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. "Несмотря на все вызовы, обрабатывающая промышленность за последние 5 лет выросла почти на четверть. В прошлому году по сравнению даже с высокой базой 2023 и 2024 годов промпроизводство прибавило 3,6%", - сказал министр. Он добавил, что такие темпы поддерживаются серьезным ростом инвестиций. Так, ежегодные капиталовложения увеличились с 3 триллионов рублей в 2021 году до 7,3 триллионов рублей в 2025 году.

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промышленность, россия, антон алиханов, владимир путин, минпромторг