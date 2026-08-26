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"Ростех" внес в реестр российского ПО платформу управления БПЛА "Стар-БАС"
"Ростех" внес в реестр российского ПО платформу управления БПЛА "Стар-БАС" - 26.08.2026, ПРАЙМ
"Ростех" внес в реестр российского ПО платформу управления БПЛА "Стар-БАС"
Платформа управления полным жизненным циклом гражданских беспилотников "Стар-БАС", созданная при участии "Ростеха", была включена в реестр российского... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T15:05+0300
2026-08-26T15:05+0300
2026-08-26T15:18+0300
технологии
россия
ростех
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Платформа управления полным жизненным циклом гражданских беспилотников "Стар-БАС", созданная при участии "Ростеха", была включена в реестр российского программного обеспечения, сообщила госкорпорация. "Первая в России платформа управления полным жизненным циклом БПЛА "Стар-БАС", созданная при участии госкорпорации "Ростех", включена в Реестр российского ПО. Система ведет цифровые паспорта беспилотников, автоматически планирует техобслуживание и с помощью ИИ прогнозирует отказы узлов", - говорится в сообщении. Платформа была создана разработчиком "Цифропорт" при поддержке компании "РТ-Проектные технологии" (входит в "Ростех"). Она позволяет управлять техническим состоянием парков из тысяч дронов – от малых мультикоптеров до тяжелых систем самолетного типа. Решение включает в себя три модуля: для производителей, эксплуатантов и арендаторов. Благодаря внедрению платформы неплановые простои техники сокращаются на 20-30%, эксплуатационная готовность парка достигает 95–98%, затраты на складские запасы запчастей снижаются на 15-25%, а время формирования отчетности – на 80%, отметил "Ростех". Включение платформы в реестр отечественного программного обеспечения подтверждает, что "Стар-БАС" разработана в РФ с использованием рекомендованных технологий. Это позволяет использовать платформу госзаказчиками, а также применять ее на предприятиях с повышенными требованиями к безопасности данных. "В условиях санкционного давления и с учетом задач, поставленных президентом страны по развитию беспилотных авиасистем, такие цифровые инструменты становятся критическим элементом обеспечения обороноспособности и технологической независимости страны", – сказал генеральный директор компании "РТ-Проектные технологии" Василий Зуйков, его слова приводит "Ростех".
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технологии, россия, ростех
Технологии, РОССИЯ, Ростех
"Ростех" внес в реестр российского ПО платформу управления БПЛА "Стар-БАС"
"Ростех" включил в реестр российского ПО платформу управления беспилотниками "Стар-БАС"
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Платформа управления полным жизненным циклом гражданских беспилотников "Стар-БАС", созданная при участии "Ростеха", была включена в реестр российского программного обеспечения, сообщила госкорпорация.
"Первая в России платформа управления полным жизненным циклом БПЛА "Стар-БАС", созданная при участии госкорпорации "Ростех
", включена в Реестр российского ПО. Система ведет цифровые паспорта беспилотников, автоматически планирует техобслуживание и с помощью ИИ прогнозирует отказы узлов", - говорится в сообщении.
Платформа была создана разработчиком "Цифропорт" при поддержке компании "РТ-Проектные технологии" (входит в "Ростех"). Она позволяет управлять техническим состоянием парков из тысяч дронов – от малых мультикоптеров до тяжелых систем самолетного типа.
Решение включает в себя три модуля: для производителей, эксплуатантов и арендаторов. Благодаря внедрению платформы неплановые простои техники сокращаются на 20-30%, эксплуатационная готовность парка достигает 95–98%, затраты на складские запасы запчастей снижаются на 15-25%, а время формирования отчетности – на 80%, отметил "Ростех".
Включение платформы в реестр отечественного программного обеспечения подтверждает, что "Стар-БАС" разработана в РФ с использованием рекомендованных технологий. Это позволяет использовать платформу госзаказчиками, а также применять ее на предприятиях с повышенными требованиями к безопасности данных.
"В условиях санкционного давления и с учетом задач, поставленных президентом страны по развитию беспилотных авиасистем, такие цифровые инструменты становятся критическим элементом обеспечения обороноспособности и технологической независимости страны", – сказал генеральный директор компании "РТ-Проектные технологии" Василий Зуйков, его слова приводит "Ростех".