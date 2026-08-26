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Ростехнадзор создал комиссию для расследования причин ЧП на АГХК

Ростехнадзор создал комиссию для расследования причин ЧП на АГХК - 26.08.2026, ПРАЙМ

Ростехнадзор создал комиссию для расследования причин ЧП на АГХК

Ростехнадзор создал комиссию для расследования причин происшествия на Амурском газохимическом комплексе (АГХК), сообщил представитель ведомства Андрей Виль. | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T14:19+0300

2026-08-26T14:19+0300

2026-08-26T14:19+0300

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ростехнадзор

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Ростехнадзор создал комиссию для расследования причин происшествия на Амурском газохимическом комплексе (АГХК), сообщил представитель ведомства Андрей Виль. Амурский ГХК сообщал, что на территории площадки строительства произошло возгорание, очаги которого были ликвидированы в среду, начались поисково-спасательные работы По последним данным АГХК, число погибших при пожаре возросло до семи человек, судьба девяти граждан Китая остается неизвестной. Общее число пострадавших увеличилось до 152 человек, из них 36 были госпитализированы. "В целях определения причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности при строительстве объекта капитального строительства: "Амурский газохимический комплекс (ГХК)". Этап 3. Основное производство. Этап 3.4. Амурский газохимический комплекс (ГКХ). Производство пиролиза", подписан приказ о создании технической комиссии", - сообщил Виль. В состав комиссии включены работники центрального аппарата Ростехнадзора, представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, специалисты экспертных организаций и предприятия. По указанию главы Ростехнадзора Александра Трембицкого его заместитель Вадим Сергеев находится на месте происшествия. Комиссия создается под председательством руководителя дальневосточного управления Ростехнадзора Александра Панова, уточнил Виль. Срок работы комиссии установлен до 27 ноября, заключается в сообщении.

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россия, китай, ростехнадзор