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РСТЦ разработал правила квалификации торговых центров - 26.08.2026, ПРАЙМ
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РСТЦ разработал правила квалификации торговых центров
РСТЦ разработал правила квалификации торговых центров - 26.08.2026, ПРАЙМ
РСТЦ разработал правила квалификации торговых центров
Российский совет торговых центров (РСТЦ) разработал правила квалификации подобных объектов. | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T14:47+0300
2026-08-26T14:47+0300
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872696786.jpg?1787744833
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Российский совет торговых центров (РСТЦ) разработал правила квалификации подобных объектов. "Подготовлен проект текста ГОСТ Р "Торговые центры. Квалификационные признаки и требования". Полный текст включает десять основных разделов и шесть приложений. Здесь последовательно прописаны правила определения состава и границ объекта, качественные и количественные требования, расчетные показатели, контрольные признаки, особенности квалификации различных моделей объектов и примеры применения", - рассказали РИА Недвижимость в РСТЦ. Там уточнили, что ГОСТ Р подготовлен в рамках программы добровольной стандартизации, разрабатываемой РСТЦ. "В ходе разработки у нас фактически появилась целая "вселенная параметров ТЦ": квалификационная арендопригодная площадь, структура коммерческих площадей, количество и концентрация арендаторов, дополнительные торговые форматы, функциональный состав, параметры управления и организации пространства. Мы связали их в единую систему, которая позволяет описывать очень разные торговые центры по общим правилам и получать воспроизводимый результат. Так у отрасли появляется собственная система координат", - объяснил управляющий директор РСТЦ Олег Войцеховский. Он добавил, что проект уже направлен для оценки собственникам и управляющим торговыми центрами, консультантам, проектировщикам, специалистам по эксплуатации, аналитике и стандартизации.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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40
192
40
бизнес
Бизнес
14:47 26.08.2026
 
РСТЦ разработал правила квалификации торговых центров

Российский совет торговых центров разработал правила квалификации подобных объектов

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Российский совет торговых центров (РСТЦ) разработал правила квалификации подобных объектов.
"Подготовлен проект текста ГОСТ Р "Торговые центры. Квалификационные признаки и требования". Полный текст включает десять основных разделов и шесть приложений. Здесь последовательно прописаны правила определения состава и границ объекта, качественные и количественные требования, расчетные показатели, контрольные признаки, особенности квалификации различных моделей объектов и примеры применения", - рассказали РИА Недвижимость в РСТЦ.
Там уточнили, что ГОСТ Р подготовлен в рамках программы добровольной стандартизации, разрабатываемой РСТЦ.
"В ходе разработки у нас фактически появилась целая "вселенная параметров ТЦ": квалификационная арендопригодная площадь, структура коммерческих площадей, количество и концентрация арендаторов, дополнительные торговые форматы, функциональный состав, параметры управления и организации пространства. Мы связали их в единую систему, которая позволяет описывать очень разные торговые центры по общим правилам и получать воспроизводимый результат. Так у отрасли появляется собственная система координат", - объяснил управляющий директор РСТЦ Олег Войцеховский.
Он добавил, что проект уже направлен для оценки собственникам и управляющим торговыми центрами, консультантам, проектировщикам, специалистам по эксплуатации, аналитике и стандартизации.
 
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