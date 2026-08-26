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РСТЦ разработал правила квалификации торговых центров

РСТЦ разработал правила квалификации торговых центров - 26.08.2026, ПРАЙМ

РСТЦ разработал правила квалификации торговых центров

Российский совет торговых центров (РСТЦ) разработал правила квалификации подобных объектов. | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T14:47+0300

2026-08-26T14:47+0300

2026-08-26T14:47+0300

бизнес

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Российский совет торговых центров (РСТЦ) разработал правила квалификации подобных объектов. "Подготовлен проект текста ГОСТ Р "Торговые центры. Квалификационные признаки и требования". Полный текст включает десять основных разделов и шесть приложений. Здесь последовательно прописаны правила определения состава и границ объекта, качественные и количественные требования, расчетные показатели, контрольные признаки, особенности квалификации различных моделей объектов и примеры применения", - рассказали РИА Недвижимость в РСТЦ. Там уточнили, что ГОСТ Р подготовлен в рамках программы добровольной стандартизации, разрабатываемой РСТЦ. "В ходе разработки у нас фактически появилась целая "вселенная параметров ТЦ": квалификационная арендопригодная площадь, структура коммерческих площадей, количество и концентрация арендаторов, дополнительные торговые форматы, функциональный состав, параметры управления и организации пространства. Мы связали их в единую систему, которая позволяет описывать очень разные торговые центры по общим правилам и получать воспроизводимый результат. Так у отрасли появляется собственная система координат", - объяснил управляющий директор РСТЦ Олег Войцеховский. Он добавил, что проект уже направлен для оценки собственникам и управляющим торговыми центрами, консультантам, проектировщикам, специалистам по эксплуатации, аналитике и стандартизации.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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