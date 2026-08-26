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Рубль возобновил снижение к юаню

Рубль возобновил снижение к юаню - 26.08.2026, ПРАЙМ

Рубль возобновил снижение к юаню

Рубль после вчерашнего перерыва возобновил снижение к юаню, начатое в начале недели на фоне дешевеющей нефти и ряда других факторов, следует из данных... | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T15:54+0300

2026-08-26T15:54+0300

2026-08-26T15:54+0300

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Рубль после вчерашнего перерыва возобновил снижение к юаню, начатое в начале недели на фоне дешевеющей нефти и ряда других факторов, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня к 15.26 мск рос на 6 копеек, до 12,55 рубля. Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 2,3% - до 85,26 доллара за баррель. ПОД ДАВЛЕНИЕМ "На валютном рынке российский рубль реагирует ослаблением на более низкие цены на нефть… От более выраженного ослабления рубль удерживается благодаря предложению валюты со стороны экспортеров на фоне протекающего налогового периода", - отмечает Александр Дудников из "Цифра брокер". "В конце августа рубль продолжает испытывать давление из-за сезонного роста спроса на иностранные валюты в сезон отпусков и со стороны компаний-импортеров. Кроме того, российская валюта плавно сдает позиции к доллару, евро и юаню и под влиянием санкционного давления на фоне покупок иностранной валюты и золота Минфином в рамках бюджетного правила", - комментирует Гузель Проценко из "Альфа-Форекс". ПРОГНОЗЫ В целом тренд на ослабление рубля сохраняется, и валютные курсы могут проверить на прочность верхние границы диапазонов 12,2-12,6 рубля за юань, 82-85 рублей за доллар и 96-99 рублей за евро, прогнозирует Дудников. Наиболее вероятный сценарий на среду - продолжение плавного ослабления рубля с широким диапазоном консолидации доллара на уровнях 83,5–86 рублей, предполагает Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал".

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рынок, минфин, ук альфа-капитал, альфа-капитал