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"Стабильный интерес": аналитики рассказали, что поддерживает рубль

"Стабильный интерес": аналитики рассказали, что поддерживает рубль - 26.08.2026, ПРАЙМ

"Стабильный интерес": аналитики рассказали, что поддерживает рубль

Рубль в среду вернулся к снижению относительно юаня после небольшого перерыва во вторник, который он провел практически без изменений, следует из данных... | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T19:55+0300

2026-08-26T19:55+0300

2026-08-26T19:55+0300

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Рубль в среду вернулся к снижению относительно юаня после небольшого перерыва во вторник, который он провел практически без изменений, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 11 копеек, до 12,6 рубля. Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent к 19.14 мск дорожал на 0,62% - до 87,82 доллара за баррель. Курс юаня за среду вырос на 0,85%. Китайская валюта в течение всего дня росла, двигаясь в диапазоне 12,49-12,6 рубля. "Рубль снова перешел к ослаблению. Охлаждение геополитического оптимизма… надавило на все рублевые активы. Кроме того, цены на нефть опустились еще ниже, отдаляясь от 90 долларов. Правда, в моменте это может влиять на курс лишь через действия спекулятивно настроенных участников рынка, сейчас в курс транслируются в основном июльские котировки черного золота", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". Эффект от налогового периода видится практически исчерпанным, добавил он. "Поддержку российской валюте продолжает оказывать макроэкономическая стабильность и устойчивая экспортная выручка вследствие очень комфортных цен на энергоресурсы и другие категории экспорта. И, как следствие, комфортный внешнеторговый баланс. А все еще высокая ключевая ставка обеспечивает стабильный интерес к рублевым инструментам", - отмечает Гузель Проценко из "Альфа-Форекс". Дополнительная поддержка рублю обусловлена фактором конца месяца, когда компании-экспортеры платят налоги и продают инвалюту, тем самым увеличивая объем предложения, добавила она. По ее мнению, вполне вероятно, что до конца делового лета курс юаня сохранится в диапазоне 12,1-12,6 рубля. "На этой неделе фискальный фактор уйдет из набора поддержки рубля, что может привести к более глубокой просадке курса с ближайшими целями 85 за доллар и 12,65 за юань", - полагает в свою очередь Смирнов. Наталья Мильчакова из Freedom Global прогнозирует на четверг курс доллара в коридоре 84–86 рублей, евро - 97–99 рублей, юаня - 12,4–12,9 рубля.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, рубль, валюта