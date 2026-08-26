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"Стабильный интерес": аналитики рассказали, что поддерживает рубль - 26.08.2026, ПРАЙМ
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"Стабильный интерес": аналитики рассказали, что поддерживает рубль
"Стабильный интерес": аналитики рассказали, что поддерживает рубль - 26.08.2026, ПРАЙМ
"Стабильный интерес": аналитики рассказали, что поддерживает рубль
Рубль в среду вернулся к снижению относительно юаня после небольшого перерыва во вторник, который он провел практически без изменений, следует из данных... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T19:55+0300
2026-08-26T19:55+0300
экономика
рынок
рубль
валюта
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Рубль в среду вернулся к снижению относительно юаня после небольшого перерыва во вторник, который он провел практически без изменений, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 11 копеек, до 12,6 рубля. Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent к 19.14 мск дорожал на 0,62% - до 87,82 доллара за баррель. Курс юаня за среду вырос на 0,85%. Китайская валюта в течение всего дня росла, двигаясь в диапазоне 12,49-12,6 рубля. "Рубль снова перешел к ослаблению. Охлаждение геополитического оптимизма… надавило на все рублевые активы. Кроме того, цены на нефть опустились еще ниже, отдаляясь от 90 долларов. Правда, в моменте это может влиять на курс лишь через действия спекулятивно настроенных участников рынка, сейчас в курс транслируются в основном июльские котировки черного золота", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". Эффект от налогового периода видится практически исчерпанным, добавил он. "Поддержку российской валюте продолжает оказывать макроэкономическая стабильность и устойчивая экспортная выручка вследствие очень комфортных цен на энергоресурсы и другие категории экспорта. И, как следствие, комфортный внешнеторговый баланс. А все еще высокая ключевая ставка обеспечивает стабильный интерес к рублевым инструментам", - отмечает Гузель Проценко из "Альфа-Форекс". Дополнительная поддержка рублю обусловлена фактором конца месяца, когда компании-экспортеры платят налоги и продают инвалюту, тем самым увеличивая объем предложения, добавила она. По ее мнению, вполне вероятно, что до конца делового лета курс юаня сохранится в диапазоне 12,1-12,6 рубля. "На этой неделе фискальный фактор уйдет из набора поддержки рубля, что может привести к более глубокой просадке курса с ближайшими целями 85 за доллар и 12,65 за юань", - полагает в свою очередь Смирнов. Наталья Мильчакова из Freedom Global прогнозирует на четверг курс доллара в коридоре 84–86 рублей, евро - 97–99 рублей, юаня - 12,4–12,9 рубля.
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рынок, рубль, валюта
Экономика, Рынок, рубль, валюта
19:55 26.08.2026
 
"Стабильный интерес": аналитики рассказали, что поддерживает рубль

Курс юаня на Мосбирже вырос до 12,6 рубля после небольшого перерыва во вторник

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонета номиналом один рубль
Монета номиналом один рубль - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2026
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Рубль в среду вернулся к снижению относительно юаня после небольшого перерыва во вторник, который он провел практически без изменений, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 11 копеек, до 12,6 рубля.
Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent к 19.14 мск дорожал на 0,62% - до 87,82 доллара за баррель.
Курс юаня за среду вырос на 0,85%. Китайская валюта в течение всего дня росла, двигаясь в диапазоне 12,49-12,6 рубля.
"Рубль снова перешел к ослаблению. Охлаждение геополитического оптимизма… надавило на все рублевые активы. Кроме того, цены на нефть опустились еще ниже, отдаляясь от 90 долларов. Правда, в моменте это может влиять на курс лишь через действия спекулятивно настроенных участников рынка, сейчас в курс транслируются в основном июльские котировки черного золота", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций".
Эффект от налогового периода видится практически исчерпанным, добавил он.
"Поддержку российской валюте продолжает оказывать макроэкономическая стабильность и устойчивая экспортная выручка вследствие очень комфортных цен на энергоресурсы и другие категории экспорта. И, как следствие, комфортный внешнеторговый баланс. А все еще высокая ключевая ставка обеспечивает стабильный интерес к рублевым инструментам", - отмечает Гузель Проценко из "Альфа-Форекс".
Дополнительная поддержка рублю обусловлена фактором конца месяца, когда компании-экспортеры платят налоги и продают инвалюту, тем самым увеличивая объем предложения, добавила она.
По ее мнению, вполне вероятно, что до конца делового лета курс юаня сохранится в диапазоне 12,1-12,6 рубля.
"На этой неделе фискальный фактор уйдет из набора поддержки рубля, что может привести к более глубокой просадке курса с ближайшими целями 85 за доллар и 12,65 за юань", - полагает в свою очередь Смирнов.
Наталья Мильчакова из Freedom Global прогнозирует на четверг курс доллара в коридоре 84–86 рублей, евро - 97–99 рублей, юаня - 12,4–12,9 рубля.
 
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