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В Сибирском федеральном округе высвободили более 61 миллиарда рублей
В Сибирском федеральном округе высвободили более 61 миллиарда рублей - 26.08.2026, ПРАЙМ
В Сибирском федеральном округе высвободили более 61 миллиарда рублей
Решение президента РФ Владимира Путина о списании бюджетных кредитов высвободило в бюджетах сибирских регионов более 61 миллиарда рублей, сообщает пресс-центр... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T05:21+0300
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2026-08-26T05:21+0300
финансы
россия
владимир путин
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НОВОСИБИРСК, 26 авг – ПРАЙМ. Решение президента РФ Владимира Путина о списании бюджетных кредитов высвободило в бюджетах сибирских регионов более 61 миллиарда рублей, сообщает пресс-центр аппарата полпреда президента РФ в Сибирском федеральном округе.
"Благодаря решению президента Российской Федерации Владимира Путина о списании бюджетных кредитов, в бюджетах регионов округа высвободилось более 61 миллиарда рублей. Они могут быть направлены на реализацию важных инфраструктурных проектов, включая модернизацию жилищно-коммунального хозяйства – около 140 мероприятий уже выполнено", - говорится в сообщении.
В полпредстве напомнили, что для дополнительной поддержки региональных бюджетов принято решение о переносе на 2030 год срока выплат по бюджетным кредитам, погашение которых было запланировано на 2026 год, а также поручено перенести сроки погашения таких кредитов с 2027 – 2029 годов на период 2031- 2033 годов.
"Собственные доходы регионов Сибири возросли – реальный сектор экономики работает стабильно. По итогам семи месяцев 2026 года собственные доходы консолидированных бюджетов Сибирского федерального округа возросли на 12,9%", - сообщили в полпредстве.
По сравнению с аналогичным периодом 2025 года в некоторых регионах рост собственных доходов стал двузначным, по округу динамика от 4,5% до 22,2%, отметили в аппарате.
"Наша задача – планомерно работать над развитием экономики Сибири, создавать условия для привлечения инвестиций, чтобы реальный сектор работал, а бюджеты регионов наполнялись", – приводятся в сообщении слова полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева.
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финансы, россия, владимир путин
Финансы, РОССИЯ, Владимир Путин
НОВОСИБИРСК, 26 авг – ПРАЙМ. Решение президента РФ Владимира Путина о списании бюджетных кредитов высвободило в бюджетах сибирских регионов более 61 миллиарда рублей, сообщает пресс-центр аппарата полпреда президента РФ в Сибирском федеральном округе.
"Благодаря решению президента Российской Федерации Владимира Путина о списании бюджетных кредитов, в бюджетах регионов округа высвободилось более 61 миллиарда рублей. Они могут быть направлены на реализацию важных инфраструктурных проектов, включая модернизацию жилищно-коммунального хозяйства – около 140 мероприятий уже выполнено", - говорится в сообщении.
В полпредстве напомнили, что для дополнительной поддержки региональных бюджетов принято решение о переносе на 2030 год срока выплат по бюджетным кредитам, погашение которых было запланировано на 2026 год, а также поручено перенести сроки погашения таких кредитов с 2027 – 2029 годов на период 2031- 2033 годов.
"Собственные доходы регионов Сибири возросли – реальный сектор экономики работает стабильно. По итогам семи месяцев 2026 года собственные доходы консолидированных бюджетов Сибирского федерального округа возросли на 12,9%", - сообщили в полпредстве.
По сравнению с аналогичным периодом 2025 года в некоторых регионах рост собственных доходов стал двузначным, по округу динамика от 4,5% до 22,2%, отметили в аппарате.
"Наша задача – планомерно работать над развитием экономики Сибири, создавать условия для привлечения инвестиций, чтобы реальный сектор работал, а бюджеты регионов наполнялись", – приводятся в сообщении слова полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева.