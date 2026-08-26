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Румыния потеряла 770 миллионов евро из европейских фондов
Румыния потеряла 770 миллионов евро из европейских фондов - 26.08.2026, ПРАЙМ
Румыния потеряла 770 миллионов евро из европейских фондов
Румыния из-за разногласий политических партий не смогла вовремя утвердить закон о единой заработной плате, поэтому страна потеряла 770 миллионов евро из... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T22:39+0300
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КИШИНЕВ, 26 авг - ПРАЙМ. Румыния из-за разногласий политических партий не смогла вовремя утвердить закон о единой заработной плате, поэтому страна потеряла 770 миллионов евро из европейских фондов, заявил президент Никушор Дан. Еврокомиссия 20 августа отправила на доработку румынский закон о единой заработной плате, который регулирует уровень доходов бюджетников. Это одно из требований Национальной программы восстановления и повышения устойчивости (PNRR), которая обеспечивает доступ Румынии к европейским фондам с бюджетом в 28,5 миллиардов евро. "Начиная с мая, администрация президента выступила посредником в обсуждении между партиями по вопросу закона о заработной плате… Партиям не удалось достичь политического и социального консенсуса по закону, они взяли на себя потерю 770 миллионов евро, связанных с этим этапом реализации проекта PNRR", - заявил Дан на брифинге. По его словам, в переговорах участвовали четыре крупнейшие партии парламента. Несмотря на то, что политсилы пока не смогли договориться, они рассчитывают принять нужный закон до конца года. "Эта важнейшая реформа всей бюджетной системы не должна была откладываться на годы, начиная с 2022 года. Такая сложная тема с серьезными социальными и экономическими последствиями обсуждается в условиях огромного временного давления, этот бюджет не сможет удовлетворить все запросы профсоюзов", - сказал президент.
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мировая экономика, румыния
Мировая экономика, РУМЫНИЯ
Румыния потеряла 770 миллионов евро из европейских фондов
Дан: Румыния потеряла 770 миллионов евро из фондов ЕС из-за разногласий партий
КИШИНЕВ, 26 авг - ПРАЙМ. Румыния из-за разногласий политических партий не смогла вовремя утвердить закон о единой заработной плате, поэтому страна потеряла 770 миллионов евро из европейских фондов, заявил президент Никушор Дан.
Еврокомиссия 20 августа отправила на доработку румынский закон о единой заработной плате, который регулирует уровень доходов бюджетников. Это одно из требований Национальной программы восстановления и повышения устойчивости (PNRR), которая обеспечивает доступ Румынии к европейским фондам с бюджетом в 28,5 миллиардов евро.
"Начиная с мая, администрация президента выступила посредником в обсуждении между партиями по вопросу закона о заработной плате… Партиям не удалось достичь политического и социального консенсуса по закону, они взяли на себя потерю 770 миллионов евро, связанных с этим этапом реализации проекта PNRR", - заявил Дан на брифинге.
По его словам, в переговорах участвовали четыре крупнейшие партии парламента. Несмотря на то, что политсилы пока не смогли договориться, они рассчитывают принять нужный закон до конца года.
"Эта важнейшая реформа всей бюджетной системы не должна была откладываться на годы, начиная с 2022 года. Такая сложная тема с серьезными социальными и экономическими последствиями обсуждается в условиях огромного временного давления, этот бюджет не сможет удовлетворить все запросы профсоюзов", - сказал президент.