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Рынок акций России снижается на неопределенности в геополитике и нефти
Рынок акций России снижается на неопределенности в геополитике и нефти - 26.08.2026, ПРАЙМ
Рынок акций России снижается на неопределенности в геополитике и нефти
Российскому рынку акций пока не удается продолжить подъем вторника: в начале основной торговой сессии среды он демонстрирует снижение на фоне неопределенности в | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T10:37+0300
2026-08-26T10:37+0300
2026-08-26T10:37+0300
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Российскому рынку акций пока не удается продолжить подъем вторника: в начале основной торговой сессии среды он демонстрирует снижение на фоне неопределенности в геополитике и дешевеющей нефти, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 10.15 мск снижался на 0,9% относительно предыдущего закрытия - до 2 098,04 пункта.
Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 1,96% - до 85,56 доллара за баррель.
В лидерах роста - акции МТС (+0,82%), "Россетей" (+0,38%), "Абрау Дюрсо" (+0,18%), ЮГК (+0,10%).
"С утра на падающем рынке лидером роста в противовес общему негативу выступают акции МТС. Накануне телекоммуникационный оператор сильно отчитался по МСФО за второй квартал и первое полугодие 2026 года, по ряду показателей превзойдя ожидания консенсуса аналитиков", - комментирует Наталья Мильчакова из Freedom Global.
Акции "Норникеля" усилили снижение (-1,88%) после сообщений о размерах дивидендов компании за первое полугодие.
Также в лидерах снижения - акции "СПБ Биржи" (−2,84%), "Юнипро" (−2,35%), ММК (−1,90%), ВК (−1,48%), "Мечела" (−1,43%).
Мильчакова ожидает, что в среду в ходе основной сессии индекс Московской биржи будет двигаться в коридоре 2000-2100 пунктов.
"Мы считаем, что индекс Мосбиржи будет сегодня находиться в диапазоне 2000-2130 пунктов. Но ввиду геополитической неопределенности и падения цен на нефть основная борьба развернется вокруг удержания уровня в 2100 пунктов", - полагает Екатерина Крылова из ПСБ.
В фокусе внимания в среду отчетности "Татнефти", Московской биржи. Группа "Астра" уже отчиталась, показав уверенные результаты, несмотря на несезон: рост выручки, отгрузок, кратный рост скорректированной чистой прибыли и выход в плюс ключевых управленческих показателей (EBITDAC и NIC), напоминает эксперт.
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рынок, торги, акции, мосбиржа, мтс, россети
Рынок, Торги, Акции, Мосбиржа, МТС, Россети
Рынок акций России снижается на неопределенности в геополитике и нефти
Мосбиржа: рынок акций РФ снижается на неопределенности в геополитике и дешевеющей нефти
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Российскому рынку акций пока не удается продолжить подъем вторника: в начале основной торговой сессии среды он демонстрирует снижение на фоне неопределенности в геополитике и дешевеющей нефти, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 10.15 мск снижался на 0,9% относительно предыдущего закрытия - до 2 098,04 пункта.
Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 1,96% - до 85,56 доллара за баррель.
В лидерах роста - акции МТС (+0,82%), "Россетей" (+0,38%), "Абрау Дюрсо" (+0,18%), ЮГК (+0,10%).
"С утра на падающем рынке лидером роста в противовес общему негативу выступают акции МТС. Накануне телекоммуникационный оператор сильно отчитался по МСФО за второй квартал и первое полугодие 2026 года, по ряду показателей превзойдя ожидания консенсуса аналитиков", - комментирует Наталья Мильчакова из Freedom Global.
Акции "Норникеля" усилили снижение (-1,88%) после сообщений о размерах дивидендов компании за первое полугодие.
Также в лидерах снижения - акции "СПБ Биржи" (−2,84%), "Юнипро" (−2,35%), ММК (−1,90%), ВК (−1,48%), "Мечела" (−1,43%).
Мильчакова ожидает, что в среду в ходе основной сессии индекс Московской биржи будет двигаться в коридоре 2000-2100 пунктов.
"Мы считаем, что индекс Мосбиржи будет сегодня находиться в диапазоне 2000-2130 пунктов. Но ввиду геополитической неопределенности и падения цен на нефть основная борьба развернется вокруг удержания уровня в 2100 пунктов", - полагает Екатерина Крылова из ПСБ.
В фокусе внимания в среду отчетности "Татнефти", Московской биржи. Группа "Астра" уже отчиталась, показав уверенные результаты, несмотря на несезон: рост выручки, отгрузок, кратный рост скорректированной чистой прибыли и выход в плюс ключевых управленческих показателей (EBITDAC и NIC), напоминает эксперт.