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Российский рынок акций вернулся к падению

Российский рынок акций вернулся к падению - 26.08.2026, ПРАЙМ

Российский рынок акций вернулся к падению

Российский рынок акций после вчерашней попытки отскока вернулся к падению, следует из данных Московской биржи. | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T15:45+0300

2026-08-26T15:45+0300

2026-08-26T15:45+0300

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мосбиржа

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций после вчерашней попытки отскока вернулся к падению, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 15.20 мск падает на 2,13% относительно предыдущего закрытия, до 2 072,03 пункта. При этом вчера индекс вырос на 2,22%. "Давление на рынок оказывает продолжающееся быстрое снижение цен на нефть на признаках смягчения ситуации вокруг Ормузского пролива, при этом никуда не делись и другие негативные факторы", - рассказывает Игорь Додонов из ФГ "Финам". "Дополнительное давление на рынок возникает со стороны более высокой доходности облигаций, кривая доходности ОФЗ сместилась вверх на 3-16 базисных пунктов на отрезке от трех до десяти лет", - добавляет Александр Дудников из компании "Цифра брокер". Инвесторы также следят за многочисленными корпоративными новостями, связанными с отчетностью и дивидендами, но они в текущей ситуации оказывают только узкое влияние на отдельные бумаги, продолжает Додонов. "Позитивные корпоративные новости не оказывают особой поддержки рыночным настроениям", - констатирует Дудников. В лидерах снижения котировок - акции "Юнипро" (−4,19%), "Сегежи" (−3,81%), "Россетей" (−3,6%), "СПБ биржи" (−3,47%). Но особенно выделяется "Русал" с минус 4,72%. "Для "Русала" дополнительным негативом остается новость об остановке экспорта глинозема из Гвинеи после аварии грузового поезда. При этом котировки алюминия сегодня почти не меняются, поэтому поддержки со стороны внешнего сырьевого рынка бумага не получает", - отмечает Владимир Чернов из Freedom Global. Дорожают лишь акции ЮГК (+0,2%) и префы "Татнефти" (+0,16%). "Ожидаем закрытия рынка в "красной зоне", если не появятся какие-то значимые позитивные новости", - делится Додонов. "В отсутствие позитивного импульса индекс Мосбиржи может испытывать умеренное давление, с технической точки зрения, пока его значение остается ниже 2169 пунктов, где проходит 20-дневное скользящее среднее ", - заключает Дудников.

ормузский пролив

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рынок, торги, ормузский пролив, гвинея, игорь додон, владимир чернов, мосбиржа, русал, финам