Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Без сюрпризов: аналитики оценили снижение на российском рынке акций - 26.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260826/rynok-872711287.html
Без сюрпризов: аналитики оценили снижение на российском рынке акций
Без сюрпризов: аналитики оценили снижение на российском рынке акций - 26.08.2026, ПРАЙМ
Без сюрпризов: аналитики оценили снижение на российском рынке акций
Российский рынок акций вернулся к снижению после вчерашних попыток отскока на фоне упавших в последние дни цен на нефть и ряде других факторов, следует из... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T19:35+0300
2026-08-26T19:42+0300
рынок
торги
россия
сша
иран
гвинея
мосбиржа
русал
ртс
экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/83550/72/835507267_0:146:3125:1903_1920x0_80_0_0_ad5abe3c41032006f8974a6efa36349b.jpg
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций вернулся к снижению после вчерашних попыток отскока на фоне упавших в последние дни цен на нефть и ряде других факторов, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 2,17% - до 2 071,3 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,97%, до 758,11 пункта, индекс РТС снизился на 1,96% - до 774,19 пункта. Вчера индекс подрос на 2,22%. Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.09 мск дорожал на 0,55% - до 82,46 долларов. "Сегодня индекс Мосбиржи двигается в боковике преимущественно вблизи уровня 2100 пунктов. Бенчмарк находится около 2080 пунктов. Рынок демонстрирует высокий запрос на позитивные геополитические новости. Волатильность резко растет на сообщениях о возможном продолжении переговоров или хотя бы поддержании диалога между Россией и США", - комментирует Максим Федосов из УК "Первая". Российский рынок акций сегодня снова сорвался в минус, уйдя под 2100 пунктов по индексу Мосбиржи, комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". По его словам, цены на нефть снижаются на признаках ближневосточной деэскалации. "Общерыночные настроения умеренно позитивные. По сообщениям СМИ, США и Иран могут официально объявить о прекращении огня в ближайшие дни. Поддержку также оказали снижение цен на нефть и доходностей US Treasures, восстановление в техсекторе", - указал эксперт. "Статистика сюрпризов не преподнесла. Рост ВВП США во втором квартале в соответствии со второй оценкой сохранился на уровне 1,5%. Публикация окончательных данных ожидается 30 сентября", - добавил он. "Вышедшие сегодня и накануне сильные результаты ряда крупных российских эмитентов, в том числе "Татнефти", которая первой из крупнейших нефтяных компаний представила отчет по МСФО за первое полугодие 2026 года, были в целом проигнорированы напуганными инвесторами, хотя и не позволили рынку просесть до еще более низких уровней, то есть до 2000 пунктов по индексу Мосбиржи", - отметила Наталья Мильчакова из Freedom Global. Лидеры роста и снижения Выросли акции компании "Дом.РФ" (+1,59%), префы "Сургутнефтегаза" (+0,29%), ЮГК (+0,25%). "Лидерами понижения оказались акции "Русала" (-6,13%), скорее всего, из-за снижения мировых цен на алюминий и сообщений о временных проблемах у компании в Гвинее после аварии поезда, перевозившего глинозем с завода "Русала", - отметила Мильчакова. Также в лидерах снижения - акции "Юнипро" (−5,06%), "Россетей" (−4,65%), ВК (−4,36%), "Ростелекома" (−4,33%). Прогнозы "Завтра на открытии основной торговой сессии индекс Мосбиржи отыграет данные по недельной инфляции", - прогнозирует Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст". В целом, движение индекса Мосбиржи завтра вероятно в диапазоне 2050-2150 пунктов, а в ближайшие торговые дни бенчмарк продолжит консолидироваться в ожидании новых импульсов, заключил он. "Ожидания по индексу Мосбиржи на завтра – 2050-2150 пунктов", - рассказал Смирнов.
сша
иран
гвинея
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83550/72/835507267_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_f2f09234f3692cd42e37cf75bf50c62c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, россия, сша, иран, гвинея, мосбиржа, русал, ртс
Рынок, Торги, РОССИЯ, США, ИРАН, Гвинея, Мосбиржа, Русал, РТС, Экономика
19:35 26.08.2026 (обновлено: 19:42 26.08.2026)
 
Без сюрпризов: аналитики оценили снижение на российском рынке акций

Муштаков: движение индекса Мосбиржи завтра вероятно в диапазоне 2050-2150 пунктов

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкГрафик "Японские свечи"
График Японские свечи - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2026
© РИА Новости . Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций вернулся к снижению после вчерашних попыток отскока на фоне упавших в последние дни цен на нефть и ряде других факторов, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 2,17% - до 2 071,3 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,97%, до 758,11 пункта, индекс РТС снизился на 1,96% - до 774,19 пункта.
Вчера индекс подрос на 2,22%.
Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.09 мск дорожал на 0,55% - до 82,46 долларов.
"Сегодня индекс Мосбиржи двигается в боковике преимущественно вблизи уровня 2100 пунктов. Бенчмарк находится около 2080 пунктов. Рынок демонстрирует высокий запрос на позитивные геополитические новости. Волатильность резко растет на сообщениях о возможном продолжении переговоров или хотя бы поддержании диалога между Россией и США", - комментирует Максим Федосов из УК "Первая".
Российский рынок акций сегодня снова сорвался в минус, уйдя под 2100 пунктов по индексу Мосбиржи, комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". По его словам, цены на нефть снижаются на признаках ближневосточной деэскалации.
"Общерыночные настроения умеренно позитивные. По сообщениям СМИ, США и Иран могут официально объявить о прекращении огня в ближайшие дни. Поддержку также оказали снижение цен на нефть и доходностей US Treasures, восстановление в техсекторе", - указал эксперт.
"Статистика сюрпризов не преподнесла. Рост ВВП США во втором квартале в соответствии со второй оценкой сохранился на уровне 1,5%. Публикация окончательных данных ожидается 30 сентября", - добавил он.
"Вышедшие сегодня и накануне сильные результаты ряда крупных российских эмитентов, в том числе "Татнефти", которая первой из крупнейших нефтяных компаний представила отчет по МСФО за первое полугодие 2026 года, были в целом проигнорированы напуганными инвесторами, хотя и не позволили рынку просесть до еще более низких уровней, то есть до 2000 пунктов по индексу Мосбиржи", - отметила Наталья Мильчакова из Freedom Global.

Лидеры роста и снижения

Выросли акции компании "Дом.РФ" (+1,59%), префы "Сургутнефтегаза" (+0,29%), ЮГК (+0,25%).
"Лидерами понижения оказались акции "Русала" (-6,13%), скорее всего, из-за снижения мировых цен на алюминий и сообщений о временных проблемах у компании в Гвинее после аварии поезда, перевозившего глинозем с завода "Русала", - отметила Мильчакова.
Также в лидерах снижения - акции "Юнипро" (−5,06%), "Россетей" (−4,65%), ВК (−4,36%), "Ростелекома" (−4,33%).

Прогнозы

"Завтра на открытии основной торговой сессии индекс Мосбиржи отыграет данные по недельной инфляции", - прогнозирует Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст".
В целом, движение индекса Мосбиржи завтра вероятно в диапазоне 2050-2150 пунктов, а в ближайшие торговые дни бенчмарк продолжит консолидироваться в ожидании новых импульсов, заключил он.
"Ожидания по индексу Мосбиржи на завтра – 2050-2150 пунктов", - рассказал Смирнов.
 
ЭкономикаРынокТоргиРОССИЯСШАИРАНГвинеяМосбиржаРусалРТС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала