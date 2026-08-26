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Без сюрпризов: аналитики оценили снижение на российском рынке акций

Без сюрпризов: аналитики оценили снижение на российском рынке акций - 26.08.2026, ПРАЙМ

Без сюрпризов: аналитики оценили снижение на российском рынке акций

Российский рынок акций вернулся к снижению после вчерашних попыток отскока на фоне упавших в последние дни цен на нефть и ряде других факторов, следует из... | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T19:35+0300

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций вернулся к снижению после вчерашних попыток отскока на фоне упавших в последние дни цен на нефть и ряде других факторов, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 2,17% - до 2 071,3 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,97%, до 758,11 пункта, индекс РТС снизился на 1,96% - до 774,19 пункта. Вчера индекс подрос на 2,22%. Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.09 мск дорожал на 0,55% - до 82,46 долларов. "Сегодня индекс Мосбиржи двигается в боковике преимущественно вблизи уровня 2100 пунктов. Бенчмарк находится около 2080 пунктов. Рынок демонстрирует высокий запрос на позитивные геополитические новости. Волатильность резко растет на сообщениях о возможном продолжении переговоров или хотя бы поддержании диалога между Россией и США", - комментирует Максим Федосов из УК "Первая". Российский рынок акций сегодня снова сорвался в минус, уйдя под 2100 пунктов по индексу Мосбиржи, комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". По его словам, цены на нефть снижаются на признаках ближневосточной деэскалации. "Общерыночные настроения умеренно позитивные. По сообщениям СМИ, США и Иран могут официально объявить о прекращении огня в ближайшие дни. Поддержку также оказали снижение цен на нефть и доходностей US Treasures, восстановление в техсекторе", - указал эксперт. "Статистика сюрпризов не преподнесла. Рост ВВП США во втором квартале в соответствии со второй оценкой сохранился на уровне 1,5%. Публикация окончательных данных ожидается 30 сентября", - добавил он. "Вышедшие сегодня и накануне сильные результаты ряда крупных российских эмитентов, в том числе "Татнефти", которая первой из крупнейших нефтяных компаний представила отчет по МСФО за первое полугодие 2026 года, были в целом проигнорированы напуганными инвесторами, хотя и не позволили рынку просесть до еще более низких уровней, то есть до 2000 пунктов по индексу Мосбиржи", - отметила Наталья Мильчакова из Freedom Global. Лидеры роста и снижения Выросли акции компании "Дом.РФ" (+1,59%), префы "Сургутнефтегаза" (+0,29%), ЮГК (+0,25%). "Лидерами понижения оказались акции "Русала" (-6,13%), скорее всего, из-за снижения мировых цен на алюминий и сообщений о временных проблемах у компании в Гвинее после аварии поезда, перевозившего глинозем с завода "Русала", - отметила Мильчакова. Также в лидерах снижения - акции "Юнипро" (−5,06%), "Россетей" (−4,65%), ВК (−4,36%), "Ростелекома" (−4,33%). Прогнозы "Завтра на открытии основной торговой сессии индекс Мосбиржи отыграет данные по недельной инфляции", - прогнозирует Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст". В целом, движение индекса Мосбиржи завтра вероятно в диапазоне 2050-2150 пунктов, а в ближайшие торговые дни бенчмарк продолжит консолидироваться в ожидании новых импульсов, заключил он. "Ожидания по индексу Мосбиржи на завтра – 2050-2150 пунктов", - рассказал Смирнов.

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рынок, торги, россия, сша, иран, гвинея, мосбиржа, русал, ртс