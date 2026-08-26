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РЖД подключили тяговую подстанцию Джелюмкен на восточном БАМе
РЖД подключили тяговую подстанцию Джелюмкен на восточном БАМе - 26.08.2026, ПРАЙМ
РЖД подключили тяговую подстанцию Джелюмкен на восточном БАМе
РЖД подключили к системе электроснабжения тяговую подстанцию Джелюмкен на восточном БАМе, которая находится на участке Волочаевка - Комсомольск-на-Амуре в... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T09:03+0300
2026-08-26T09:03+0300
2026-08-26T09:03+0300
комсомольск-на-амуре
хабаровский край
ржд
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. РЖД подключили к системе электроснабжения тяговую подстанцию Джелюмкен на восточном БАМе, которая находится на участке Волочаевка - Комсомольск-на-Амуре в Хабаровском крае, сообщила компания.
"Подключили к системе электроснабжения тяговую подстанцию Джелюмкен на восточном БАМе. Новый объект расположен на участке Волочаевка - Комсомольск-на-Амуре в Хабаровском крае", - говорится в сообщении РЖД.
Перед пуском специалисты провели проверку и испытания всего оборудования, в том числе два тяговых трансформатора мощностью 40 мегавольт-ампер. Они обеспечат необходимое напряжение в контактной сети 27,5 киловольта даже при вождении тяжеловесных поездов.
"До конца года на участке Волочаевка – Комсомольск-на-Амуре планируем ввести в эксплуатацию еще три подстанции: Комсомольск-на-Амуре, Эльбан и Алькан", - пишут РЖД.
Это, поясняет компания, позволит перевести движение по рокаде, соединяющей БАМ и Транссиб, с тепловозной на электровозную тягу.
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комсомольск-на-амуре, хабаровский край, ржд
КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, Хабаровский край, РЖД
РЖД подключили тяговую подстанцию Джелюмкен на восточном БАМе
РЖД подключили к системе электроснабжения тяговую подстанцию Джелюмкен на восточном БАМе
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. РЖД подключили к системе электроснабжения тяговую подстанцию Джелюмкен на восточном БАМе, которая находится на участке Волочаевка - Комсомольск-на-Амуре в Хабаровском крае, сообщила компания.
"Подключили к системе электроснабжения тяговую подстанцию Джелюмкен на восточном БАМе. Новый объект расположен на участке Волочаевка - Комсомольск-на-Амуре в Хабаровском крае", - говорится в сообщении РЖД.
Перед пуском специалисты провели проверку и испытания всего оборудования, в том числе два тяговых трансформатора мощностью 40 мегавольт-ампер. Они обеспечат необходимое напряжение в контактной сети 27,5 киловольта даже при вождении тяжеловесных поездов.
"До конца года на участке Волочаевка – Комсомольск-на-Амуре планируем ввести в эксплуатацию еще три подстанции: Комсомольск-на-Амуре, Эльбан и Алькан", - пишут РЖД.
Это, поясняет компания, позволит перевести движение по рокаде, соединяющей БАМ и Транссиб, с тепловозной на электровозную тягу.