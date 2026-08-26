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РЖД подключили тяговую подстанцию Джелюмкен на восточном БАМе

РЖД подключили тяговую подстанцию Джелюмкен на восточном БАМе - 26.08.2026, ПРАЙМ

РЖД подключили тяговую подстанцию Джелюмкен на восточном БАМе

РЖД подключили к системе электроснабжения тяговую подстанцию Джелюмкен на восточном БАМе, которая находится на участке Волочаевка - Комсомольск-на-Амуре в... | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T09:03+0300

2026-08-26T09:03+0300

2026-08-26T09:03+0300

комсомольск-на-амуре

хабаровский край

ржд

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. РЖД подключили к системе электроснабжения тяговую подстанцию Джелюмкен на восточном БАМе, которая находится на участке Волочаевка - Комсомольск-на-Амуре в Хабаровском крае, сообщила компания. "Подключили к системе электроснабжения тяговую подстанцию Джелюмкен на восточном БАМе. Новый объект расположен на участке Волочаевка - Комсомольск-на-Амуре в Хабаровском крае", - говорится в сообщении РЖД. Перед пуском специалисты провели проверку и испытания всего оборудования, в том числе два тяговых трансформатора мощностью 40 мегавольт-ампер. Они обеспечат необходимое напряжение в контактной сети 27,5 киловольта даже при вождении тяжеловесных поездов. "До конца года на участке Волочаевка – Комсомольск-на-Амуре планируем ввести в эксплуатацию еще три подстанции: Комсомольск-на-Амуре, Эльбан и Алькан", - пишут РЖД. Это, поясняет компания, позволит перевести движение по рокаде, соединяющей БАМ и Транссиб, с тепловозной на электровозную тягу.

комсомольск-на-амуре

хабаровский край

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комсомольск-на-амуре, хабаровский край, ржд