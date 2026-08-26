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РЖД постоянно борются с борщевиком на участках полосы отвода железных дорог - 26.08.2026, ПРАЙМ
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РЖД постоянно борются с борщевиком на участках полосы отвода железных дорог
РЖД постоянно борются с борщевиком на участках полосы отвода железных дорог - 26.08.2026, ПРАЙМ
РЖД постоянно борются с борщевиком на участках полосы отвода железных дорог
РЖД постоянно борются с борщевиком на участках полосы отвода железных дорог, работы в 2026 году практически завершены, сообщили РИА Новости в компании. | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T10:25+0300
2026-08-26T10:25+0300
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. РЖД постоянно борются с борщевиком на участках полосы отвода железных дорог, работы в 2026 году практически завершены, сообщили РИА Новости в компании. Борщевик считается наиболее опасным растением на территории России. Он вызывает (при воздействии света) ожоги на коже, а также активно захватывает земли, подавляя рост растений-конкурентов и снижая урожайность сельхозкультур. "РЖД постоянно контролируют борьбу с борщевиком на участках полосы отвода железных дорог. Она ведется химическим, механическим и агротехническим методами", - рассказали в РЖД. Там уточнили, что в 2026 году борьба с опасным растением проводится на площади 2960 га. "Работы подходят к концу, они выполнены практически на всей запланированной площади", - отметили в РЖД.
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192
40
192
40
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5
4.7
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40
192
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бизнес, ржд
Бизнес, РЖД
10:25 26.08.2026
 
РЖД постоянно борются с борщевиком на участках полосы отвода железных дорог

РЖД ведут борьбу с борщевиком на участках полосы отвода железных дорог в 2026 году

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. РЖД постоянно борются с борщевиком на участках полосы отвода железных дорог, работы в 2026 году практически завершены, сообщили РИА Новости в компании.
Борщевик считается наиболее опасным растением на территории России. Он вызывает (при воздействии света) ожоги на коже, а также активно захватывает земли, подавляя рост растений-конкурентов и снижая урожайность сельхозкультур.
"РЖД постоянно контролируют борьбу с борщевиком на участках полосы отвода железных дорог. Она ведется химическим, механическим и агротехническим методами", - рассказали в РЖД.
Там уточнили, что в 2026 году борьба с опасным растением проводится на площади 2960 га.
"Работы подходят к концу, они выполнены практически на всей запланированной площади", - отметили в РЖД.
 
БизнесРЖД
 
 
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