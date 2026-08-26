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РЖД постоянно борются с борщевиком на участках полосы отвода железных дорог

РЖД постоянно борются с борщевиком на участках полосы отвода железных дорог - 26.08.2026, ПРАЙМ

РЖД постоянно борются с борщевиком на участках полосы отвода железных дорог

РЖД постоянно борются с борщевиком на участках полосы отвода железных дорог, работы в 2026 году практически завершены, сообщили РИА Новости в компании. | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T10:25+0300

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. РЖД постоянно борются с борщевиком на участках полосы отвода железных дорог, работы в 2026 году практически завершены, сообщили РИА Новости в компании. Борщевик считается наиболее опасным растением на территории России. Он вызывает (при воздействии света) ожоги на коже, а также активно захватывает земли, подавляя рост растений-конкурентов и снижая урожайность сельхозкультур. "РЖД постоянно контролируют борьбу с борщевиком на участках полосы отвода железных дорог. Она ведется химическим, механическим и агротехническим методами", - рассказали в РЖД. Там уточнили, что в 2026 году борьба с опасным растением проводится на площади 2960 га. "Работы подходят к концу, они выполнены практически на всей запланированной площади", - отметили в РЖД.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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