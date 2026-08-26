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РЖД вернули опцию установки приложения на iPhone

РЖД вернули опцию установки приложения на iPhone - 26.08.2026, ПРАЙМ

РЖД вернули опцию установки приложения на iPhone

РЖД вернули опцию установки на устройства с системой iOS, в частности, iPhone, приложения компании по продаже билетов, следует из уведомлений перевозчика, с... | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T14:56+0300

2026-08-26T14:56+0300

2026-08-26T14:56+0300

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. РЖД вернули опцию установки на устройства с системой iOS, в частности, iPhone, приложения компании по продаже билетов, следует из уведомлений перевозчика, с которым ознакомился корреспондент РИА Новости. Компания какое-то время назад уже вводила эту опцию после удаления приложения из App Store. Однако потом она пропала. "Дорогой пользователь! Мы вернули возможность скачать приложение "Российских железных дорог" для iOS. К сожалению, само приложение еще не вернулось в App Store, но вы можете установить его с помощью технологии TestFlight", - говорится в уведомлении РЖД для пассажиров. В тексте приводится подробная инструкция по установке. Подобное уведомление об опции установить приложение на iPhone вновь появилось и на официальном сайте РЖД, убедился корреспондент РИА Новости. Еще какое-то время назад там было написано, что установка актуальной версии мобильного приложения ОАО "РЖД" через TestFlight временно недоступна - производится подготовка сервисов для следующей группы бета-тестирования.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, бизнес, ржд