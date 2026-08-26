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РЖД с 14 сентября сделают двухэтажный поезд между Саратовом и Москвой

РЖД с 14 сентября сделают двухэтажный поезд между Саратовом и Москвой - 26.08.2026, ПРАЙМ

РЖД с 14 сентября сделают двухэтажный поезд между Саратовом и Москвой

РЖД с 14 сентября сделают фирменный поезд между Саратовом и Москвой двухэтажным и дадут новое название "Огни Саратова", сообщила компания. | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T15:57+0300

2026-08-26T15:57+0300

2026-08-26T15:57+0300

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. РЖД с 14 сентября сделают фирменный поезд между Саратовом и Москвой двухэтажным и дадут новое название "Огни Саратова", сообщила компания. Фирменный поезд на этом маршруте в настоящее время называется "Саратов". "Огней так много золотых…" — и все засияют на новых вагонах поезда Саратов – Москва! Уже 14 сентября фирменный поезд №9/10 станет двухэтажным и приобретет новое имя – "Огни Саратова", - говорится в сообщении РЖД. Вагоны состава, согласно фотографии, показанной РЖД в своем канале в "Максе", имеют на корпусе надпись "Огни Саратова" и изображение фонарей. "Снаружи на вагонах "зажглись" огни знаменитых саратовских фонарей", - пишут РЖД. Вместимость поезда №9/10, благодаря двухэтажным вагонам, выросла на 40%. За один рейс состав сможет перевозить до 776 пассажиров. В составе – вагоны купе и СВ, вагон-бистро, штабной вагон со спецкупе и люкс. "Все они оборудованы системами климат-контроля, розетками, биотуалетами", - сообщают РЖД.

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