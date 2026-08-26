Саудовские братья стали миллиардерами на буме ИИ
Bloomberg: MIS выросла на 87%, братья заработали 1,4 млрд на контракте с Humain
© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФлаг Саудовской Аравии на одной из улиц города Джидда
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Два саудовских брата — Ибрагим и Халид Аль Муаммар — накопили состояние около 1,4 миллиарда долларов, пишет Bloomberg, благодаря стремительному росту рынка искусственного интеллекта в королевстве. Управляемая ими технологическая компания Al Moammar Information Systems Co. (MIS), основанная ещё в 1979 году, изначально работала как классический IT-поставщик, но со временем переориентировалась на дата-центры и облачные решения. Сегодня она оказалась в эпицентре многомиллиардных усилий Саудовской Аравии по созданию национальной ИИ-инфраструктуры.
В среду акции MIS достигли рекордного уровня после того, как компания объявила о масштабном расширении проекта дата-центра с Humain — стартапом, поддерживаемым государственным инвестиционным фондом (PIF). Изначально контракт предполагал мощность 50 мегаватт, однако теперь он вырос до 250 мегаватт, а его общая стоимость оценивается более чем в 2,34 миллиарда долларов. Для сравнения: эта сумма почти равна рыночной капитализации MIS, которая за год взлетела на 87% и достигла 9,75 миллиарда саудовских риалов. Расширенный контракт примерно в семь раз превышает годовую выручку компании за 2025 год.
Братья Аль Муаммар владеют чуть более 50% акций MIS, что и обеспечивает им совокупное состояние около 1,4 миллиарда долларов, согласно индексу Bloomberg Billionaires. Помимо Humain, в число клиентов MIS входят такие гиганты, как Aramco, STC и Al Rajhi, а также различные министерства и государственные структуры. На этой неделе компания также подписала отдельное соглашение с Humain на предоставление услуг по совместному размещению дата-центров, что укрепляет их долгосрочное партнёрство.
Саудовская Аравия делает ИИ центральным элементом своей экономической диверсификации, известной как "Видение 2030". Суверенные фонды стран Персидского залива контролируют активы на сумму более 4 триллионов долларов, и регион превращается в одного из ключевых игроков глобальной ИИ-индустрии. Примечательно, что строительство дата-центров продолжается, несмотря на войну США с Ираном, которая уже делала такие объекты целями атак.
Не только Саудовская Аравия, но и соседи активно инвестируют в ИИ-инфраструктуру. Поддерживаемая государством Khazna Data Center в ОАЭ развивает обширный AI-кампус в Абу-Даби. Саудовская Center3, дочерняя компания крупнейшего телекоммуникационного оператора королевства, построила почти половину всех дата-центров страны. Катарский суверенный фонд, в свою очередь, совместно с Brookfield Asset Management запустил проект на 20 миллиардов долларов для инвестиций в ИИ-инфраструктуру.
Humain, основанная в 2025 году при поддержке PIF, продолжает заключать сделки по созданию вычислительных мощностей, необходимых для обучения и запуска больших языковых моделей. Для MIS этот контракт стал не только финансовым прорывом, но и подтверждением статуса надёжного партнёра государства в технологической трансформации королевства. Братья Аль Муаммар, начавшие с небольшой IT-фирмы почти полвека назад, теперь олицетворяют новый класс саудовских предпринимателей, разбогатевших на искусственном интеллекте.