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Сельдь в опте в России подешевела до 110 рублей за килограмм

Сельдь в опте в России подешевела до 110 рублей за килограмм - 26.08.2026, ПРАЙМ

Сельдь в опте в России подешевела до 110 рублей за килограмм

Сельдь в опте в России подешевела в среднем до 110 рублей за килограмм и входит в тройку наиболее доступных видов рыб, рассказал РИА Новости президент... | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T01:11+0300

2026-08-26T01:11+0300

2026-08-26T01:11+0300

сельское хозяйство

россия

варпэ

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Сельдь в опте в России подешевела в среднем до 110 рублей за килограмм и входит в тройку наиболее доступных видов рыб, рассказал РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев. "Сельдь начала активно дешеветь в прошлом году. По итогам 2025 года тихоокеанская сельдь стала одним из самых подешевевших видов рыбы: отпускная цена на нее снизилась на 30%. Сейчас оптовая цена — 110 рублей за килограмм (цены рыбаков стартуют с 65 рублей за килограмм), тихоокеанская сельдь входит в топ-3 наиболее доступных в России", - сказал Зверев. Он выразил надежду, что и в розничном сегменте сельдь останется не только самым популярным видом рыбы, но и одним из самых доступных. По расчетам ВАРПЭ, среднедушевое потребление сельди (тихоокеанской и атлантической) в России составляет 2,6 килограмма.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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сельское хозяйство, россия, варпэ