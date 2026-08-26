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Сельдь в опте в России подешевела до 110 рублей за килограмм - 26.08.2026, ПРАЙМ
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Сельдь в опте в России подешевела до 110 рублей за килограмм
Сельдь в опте в России подешевела до 110 рублей за килограмм - 26.08.2026, ПРАЙМ
Сельдь в опте в России подешевела до 110 рублей за килограмм
Сельдь в опте в России подешевела в среднем до 110 рублей за килограмм и входит в тройку наиболее доступных видов рыб, рассказал РИА Новости президент... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T01:11+0300
2026-08-26T01:11+0300
сельское хозяйство
россия
варпэ
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Сельдь в опте в России подешевела в среднем до 110 рублей за килограмм и входит в тройку наиболее доступных видов рыб, рассказал РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев. "Сельдь начала активно дешеветь в прошлом году. По итогам 2025 года тихоокеанская сельдь стала одним из самых подешевевших видов рыбы: отпускная цена на нее снизилась на 30%. Сейчас оптовая цена — 110 рублей за килограмм (цены рыбаков стартуют с 65 рублей за килограмм), тихоокеанская сельдь входит в топ-3 наиболее доступных в России", - сказал Зверев. Он выразил надежду, что и в розничном сегменте сельдь останется не только самым популярным видом рыбы, но и одним из самых доступных. По расчетам ВАРПЭ, среднедушевое потребление сельди (тихоокеанской и атлантической) в России составляет 2,6 килограмма.
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сельское хозяйство, россия, варпэ
Сельское хозяйство, РОССИЯ, ВАРПЭ
01:11 26.08.2026
 
Сельдь в опте в России подешевела до 110 рублей за килограмм

ВАРПЭ: сельдь в опте в России подешевела до 110 рублей за килограмм

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Сельдь в опте в России подешевела в среднем до 110 рублей за килограмм и входит в тройку наиболее доступных видов рыб, рассказал РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.
"Сельдь начала активно дешеветь в прошлом году. По итогам 2025 года тихоокеанская сельдь стала одним из самых подешевевших видов рыбы: отпускная цена на нее снизилась на 30%. Сейчас оптовая цена — 110 рублей за килограмм (цены рыбаков стартуют с 65 рублей за килограмм), тихоокеанская сельдь входит в топ-3 наиболее доступных в России", - сказал Зверев.
Он выразил надежду, что и в розничном сегменте сельдь останется не только самым популярным видом рыбы, но и одним из самых доступных.
По расчетам ВАРПЭ, среднедушевое потребление сельди (тихоокеанской и атлантической) в России составляет 2,6 килограмма.
 
Сельское хозяйствоРОССИЯВАРПЭ
 
 
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