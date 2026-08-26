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Сельдь в России дешевеет на фоне больших уловов рыбы
Сельдь в России дешевеет на фоне больших уловов рыбы - 26.08.2026, ПРАЙМ
Сельдь в России дешевеет на фоне больших уловов рыбы
Сельдь в России дешевеет на фоне больших уловов этой рыбы, рассказал РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев. | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T09:16+0300
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сельское хозяйство
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Сельдь в России дешевеет на фоне больших уловов этой рыбы, рассказал РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.
Ранее Зверев сообщил РИА Новости, что сельдь в опте в России подешевела в этом году в среднем до 110 рублей за килограмм, а цены у рыбаков стартуют с 65 рублей за килограмм.
"Тихоокеанская сельдь входит в топ-3 наиболее доступных в России. Причина — большие уловы. В этом году динамика также положительная", - сказал президент ВАРПЭ.
Он уточнил, что к середине августа вылов вырос на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - почти до 500 тысяч тонн.
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сельское хозяйство, бизнес, варпэ
Сельское хозяйство, Бизнес, ВАРПЭ
Сельдь в России дешевеет на фоне больших уловов рыбы
Глава ВАРПЭ Зверев: сельдь в России дешевеет на фоне больших уловов этой рыбы
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Сельдь в России дешевеет на фоне больших уловов этой рыбы, рассказал РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.
Ранее Зверев сообщил РИА Новости, что сельдь в опте в России подешевела в этом году в среднем до 110 рублей за килограмм, а цены у рыбаков стартуют с 65 рублей за килограмм.
"Тихоокеанская сельдь входит в топ-3 наиболее доступных в России. Причина — большие уловы. В этом году динамика также положительная", - сказал президент ВАРПЭ.
Он уточнил, что к середине августа вылов вырос на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - почти до 500 тысяч тонн.