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Сельдь в России дешевеет на фоне больших уловов рыбы

Сельдь в России дешевеет на фоне больших уловов рыбы - 26.08.2026, ПРАЙМ

Сельдь в России дешевеет на фоне больших уловов рыбы

Сельдь в России дешевеет на фоне больших уловов этой рыбы, рассказал РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев. | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T09:16+0300

2026-08-26T09:16+0300

2026-08-26T09:16+0300

сельское хозяйство

бизнес

варпэ

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Сельдь в России дешевеет на фоне больших уловов этой рыбы, рассказал РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев. Ранее Зверев сообщил РИА Новости, что сельдь в опте в России подешевела в этом году в среднем до 110 рублей за килограмм, а цены у рыбаков стартуют с 65 рублей за килограмм. "Тихоокеанская сельдь входит в топ-3 наиболее доступных в России. Причина — большие уловы. В этом году динамика также положительная", - сказал президент ВАРПЭ. Он уточнил, что к середине августа вылов вырос на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - почти до 500 тысяч тонн.

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сельское хозяйство, бизнес, варпэ