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"Селигдар" завершает строительство цеха флотации на "Поиске"
"Селигдар" завершает строительство цеха флотации на "Поиске" - 26.08.2026, ПРАЙМ
"Селигдар" завершает строительство цеха флотации на "Поиске"
"Селигдар" завершает строительство цеха флотации на золотоизвлекательной фабрике (ЗИФ) производственного комплекса "Поиск" в Алтайском крае, ведутся ведут... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T13:03+0300
2026-08-26T13:03+0300
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. "Селигдар" завершает строительство цеха флотации на золотоизвлекательной фабрике (ЗИФ) производственного комплекса "Поиск" в Алтайском крае, ведутся ведут пуско-наладочные работы, сообщил полиметаллический холдинг.
"Селигдар" завершает строительство цеха флотации на золотоизвлекательной фабрике (ЗИФ) производственного комплекса "Поиск" в Краснощековском районе Алтайского края", - сказано в сообщении.
Отмечается, что на данный момент специалисты ведут пуско-наладочные работы. Осенью ожидается получить заключение о соответствии построенного объекта проектным решениям и экологическому законодательству.
"Будущий запуск нового цеха позволит получать медный золотосодержащий концентрат из хвостов гравитации, повышая экономическую эффективность переработки исходной золотосодержащей руды на золотоизвлекательной фабрике и реализовывать его предприятиям цветной металлургии", - добавляется в релизе.
В настоящее время на "Поиске" извлечение золота осуществляется методом кучного выщелачивания и переработкой руды на ЗИФ благодаря гравитационному обогащению, уточнили в компании. Особенности отработки руды месторождения Мурзинское требует добавления еще одного метода для улавливания тонкой и дисперсной фракции золота.
Согласно годовому отчету "Селигдара" за прошлый год, инвестиции в объекты "Поиска" составили 800 миллионов рублей, из которых 700 миллионов пришлись на проекты развития. Предприятие добыло 402 килограмма золота, что составляет 5% от общего объема выпуска золота холдингом.
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бизнес, промышленность
"Селигдар" завершает строительство цеха флотации на "Поиске"
"Селигдар" завершает строительство цеха флотации на золотоизвлекательной фабрике
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. "Селигдар" завершает строительство цеха флотации на золотоизвлекательной фабрике (ЗИФ) производственного комплекса "Поиск" в Алтайском крае, ведутся ведут пуско-наладочные работы, сообщил полиметаллический холдинг.
"Селигдар" завершает строительство цеха флотации на золотоизвлекательной фабрике (ЗИФ) производственного комплекса "Поиск" в Краснощековском районе Алтайского края", - сказано в сообщении.
Отмечается, что на данный момент специалисты ведут пуско-наладочные работы. Осенью ожидается получить заключение о соответствии построенного объекта проектным решениям и экологическому законодательству.
"Будущий запуск нового цеха позволит получать медный золотосодержащий концентрат из хвостов гравитации, повышая экономическую эффективность переработки исходной золотосодержащей руды на золотоизвлекательной фабрике и реализовывать его предприятиям цветной металлургии", - добавляется в релизе.
В настоящее время на "Поиске" извлечение золота осуществляется методом кучного выщелачивания и переработкой руды на ЗИФ благодаря гравитационному обогащению, уточнили в компании. Особенности отработки руды месторождения Мурзинское требует добавления еще одного метода для улавливания тонкой и дисперсной фракции золота.
Согласно годовому отчету "Селигдара" за прошлый год, инвестиции в объекты "Поиска" составили 800 миллионов рублей, из которых 700 миллионов пришлись на проекты развития. Предприятие добыло 402 килограмма золота, что составляет 5% от общего объема выпуска золота холдингом.