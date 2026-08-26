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Шишкарев заявил, что не согласен на отчуждение доли в ГК "Дело"

Шишкарев заявил, что не согласен на отчуждение доли в ГК "Дело" - 26.08.2026, ПРАЙМ

Шишкарев заявил, что не согласен на отчуждение доли в ГК "Дело"

Основатель группы компании "Дело" Сергей Шишкарев заявил о несогласии на отчуждение принадлежащей ему доли в компании без точного соблюдения условий договора с... | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T21:27+0300

2026-08-26T21:27+0300

2026-08-26T21:28+0300

сергей шишкарев

алексей лихачев

росатом

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Основатель группы компании "Дело" Сергей Шишкарев заявил о несогласии на отчуждение принадлежащей ему доли в компании без точного соблюдения условий договора с "Росатомом", при этом бизнесмен подчеркнул, что речь не идет об отказе от исполнения договора, а касается исключительно точного и полного соблюдения процедур. Ранее госкорпорация "Росатом" заявила, что 28 августа завершит процедуру выкупа у Шишкарева 51% доли в группе компаний "Дело". "Я не согласен на отчуждение принадлежащей мне доли и возражаю против акцепта оферты 28.08.2026 либо в любую иную дату без точного соблюдения условий договора. Считаю нужным сделать это заявление, поскольку публично обозначена дата, определенная без точного соблюдения всех условий", - говорится в заявлении бизнесмена в его Telegram-канале. "Подчеркну, что речь не идет о моем отказе от исполнения договора, а касается исключительно точного и полного соблюдения процедур", - добавляется там. Шишкарев заявил, что не все условия упомянутого "Росатомом" договора соблюдены точно, в том числе в части порядка уведомления о дате, времени и месте совершения сделки. Госкорпорация и нотариус в письменной форме уведомлены об этом. "Кроме того, как основатель ГК "Дело" не могу не принимать во внимание напряженное финансовое положение Группы, необходимость обеспечения безопасности работников и критической инфраструктуры, бесперебойной деятельности предприятий", - добавил Шишкарев. Он указал, что направил на имя главы "Росатома" Алексея Лихачева предложение сосредоточить имеющиеся ресурсы, усилия и компетенции на стабилизации ситуации в ГК "Дело". Бизнесмен подчеркнул, что смена собственника может создать риски дальнейшего ухудшения положения компании. В связи с этим Шишкарев выдвинул ряд вариантов, которые позволят укрепить положение группы и после этого вернуться к вопросам отношений между владельцами, в том числе, в части актуальной стоимости компании. "Наряду с вариантом докапитализации ГК "Дело" за счет суммы, предусмотренной для выплаты в мой адрес в рамках сделки, счел своим долгом предложить направить значимую часть на поддержку ветеранов СВО", - заключил Шишкарев.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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сергей шишкарев, алексей лихачев, росатом