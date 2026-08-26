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ExxonMobil оштрафовали за пять утечек углеводородов на заводе в Шотландии - 26.08.2026, ПРАЙМ
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ExxonMobil оштрафовали за пять утечек углеводородов на заводе в Шотландии
ExxonMobil оштрафовали за пять утечек углеводородов на заводе в Шотландии - 26.08.2026, ПРАЙМ
ExxonMobil оштрафовали за пять утечек углеводородов на заводе в Шотландии
Британские власти оштрафовали американского энергетического гиганта ExxonMobil более чем на 360 тысяч долларов за пять утечек легковоспламеняющихся... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T17:46+0300
2026-08-26T17:48+0300
шотландия
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ЛОНДОН, 26 авг - ПРАЙМ. Британские власти оштрафовали американского энергетического гиганта ExxonMobil более чем на 360 тысяч долларов за пять утечек легковоспламеняющихся углеводородов на заводе в Шотландии, сообщило управление по охране труда и технике безопасности. "ExxonMobil была оштрафована на 267 тысяч фунтов стерлингов (больше 360 тысяч долларов) после того, как инспекторы по охране труда и технике безопасности обнаружили, что коррозия труб привела к пяти утечкам горючего газа на заводе", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте ведомства. Как отмечается в публикации, с февраля 2018 года по сентябрь 2019 года на заводе по производству этилена в Шотландии произошло пять утечек легковоспламеняющегося диметилсульфида. Одна из утечек продолжалась четыре месяца. "И хотя ни одна из этих утечек не привела к катастрофе, это произошло благодаря везению, а не грамотному управлению. Меры по обнаружению и предотвращению коррозии были чрезвычайно плохими, и последствия могли оказаться куда серьезнее", - приводятся слова одного из инспекторов в релизе.
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шотландия
ШОТЛАНДИЯ
17:46 26.08.2026 (обновлено: 17:48 26.08.2026)
 
ExxonMobil оштрафовали за пять утечек углеводородов на заводе в Шотландии

ExxonMobil оштрафовали на 360 тысяч долларов за утечки углеводородов на заводе в Шотландии

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ЛОНДОН, 26 авг - ПРАЙМ. Британские власти оштрафовали американского энергетического гиганта ExxonMobil более чем на 360 тысяч долларов за пять утечек легковоспламеняющихся углеводородов на заводе в Шотландии, сообщило управление по охране труда и технике безопасности.
"ExxonMobil была оштрафована на 267 тысяч фунтов стерлингов (больше 360 тысяч долларов) после того, как инспекторы по охране труда и технике безопасности обнаружили, что коррозия труб привела к пяти утечкам горючего газа на заводе", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте ведомства.
Как отмечается в публикации, с февраля 2018 года по сентябрь 2019 года на заводе по производству этилена в Шотландии произошло пять утечек легковоспламеняющегося диметилсульфида. Одна из утечек продолжалась четыре месяца.
"И хотя ни одна из этих утечек не привела к катастрофе, это произошло благодаря везению, а не грамотному управлению. Меры по обнаружению и предотвращению коррозии были чрезвычайно плохими, и последствия могли оказаться куда серьезнее", - приводятся слова одного из инспекторов в релизе.
 
ШОТЛАНДИЯ
 
 
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