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ExxonMobil оштрафовали за пять утечек углеводородов на заводе в Шотландии

ExxonMobil оштрафовали за пять утечек углеводородов на заводе в Шотландии - 26.08.2026, ПРАЙМ

ExxonMobil оштрафовали за пять утечек углеводородов на заводе в Шотландии

Британские власти оштрафовали американского энергетического гиганта ExxonMobil более чем на 360 тысяч долларов за пять утечек легковоспламеняющихся... | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T17:46+0300

2026-08-26T17:46+0300

2026-08-26T17:48+0300

шотландия

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ЛОНДОН, 26 авг - ПРАЙМ. Британские власти оштрафовали американского энергетического гиганта ExxonMobil более чем на 360 тысяч долларов за пять утечек легковоспламеняющихся углеводородов на заводе в Шотландии, сообщило управление по охране труда и технике безопасности. "ExxonMobil была оштрафована на 267 тысяч фунтов стерлингов (больше 360 тысяч долларов) после того, как инспекторы по охране труда и технике безопасности обнаружили, что коррозия труб привела к пяти утечкам горючего газа на заводе", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте ведомства. Как отмечается в публикации, с февраля 2018 года по сентябрь 2019 года на заводе по производству этилена в Шотландии произошло пять утечек легковоспламеняющегося диметилсульфида. Одна из утечек продолжалась четыре месяца. "И хотя ни одна из этих утечек не привела к катастрофе, это произошло благодаря везению, а не грамотному управлению. Меры по обнаружению и предотвращению коррозии были чрезвычайно плохими, и последствия могли оказаться куда серьезнее", - приводятся слова одного из инспекторов в релизе.

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шотландия