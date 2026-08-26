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Швеция потратит 4,3 миллиарда евро на покупку четырех фрегатов

Швеция потратит 4,3 миллиарда евро на покупку четырех фрегатов - 26.08.2026, ПРАЙМ

Швеция потратит 4,3 миллиарда евро на покупку четырех фрегатов

Швеция потратит 4,3 миллиарда евро на приобретение четырех фрегатов типа FDI у французской оборонной компании Naval Group, соответствующий контракт на закупку... | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T19:58+0300

2026-08-26T19:58+0300

2026-08-26T19:58+0300

швеция

франция

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 26 авг - ПРАЙМ. Швеция потратит 4,3 миллиарда евро на приобретение четырех фрегатов типа FDI у французской оборонной компании Naval Group, соответствующий контракт на закупку будет подписан 31 августа, сообщил в среду телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец. "(Президент Франции – ред.) Эммануэль Макрон направится в Швецию в понедельник, 31 августа, "для участия в церемонии подписания контракта на приобретение Швецией четырех фрегатов"… Стоимость контракта составляет 4,3 миллиарда евро", - говорится в материале. Отмечается, что поставки начнутся в 2030 году. В мае премьер Швеции Ульф Кристерссон заявил, что покупка фрегатов - это одна из крупнейших шведских оборонных инвестиций со времен внедрения истребителей Gripen в 1980-х годах.

швеция

франция

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швеция, франция, эммануэль макрон