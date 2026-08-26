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Швеция потратит 4,3 миллиарда евро на покупку четырех фрегатов - 26.08.2026, ПРАЙМ
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Швеция потратит 4,3 миллиарда евро на покупку четырех фрегатов
Швеция потратит 4,3 миллиарда евро на покупку четырех фрегатов - 26.08.2026, ПРАЙМ
Швеция потратит 4,3 миллиарда евро на покупку четырех фрегатов
Швеция потратит 4,3 миллиарда евро на приобретение четырех фрегатов типа FDI у французской оборонной компании Naval Group, соответствующий контракт на закупку... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T19:58+0300
2026-08-26T19:58+0300
швеция
франция
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 26 авг - ПРАЙМ. Швеция потратит 4,3 миллиарда евро на приобретение четырех фрегатов типа FDI у французской оборонной компании Naval Group, соответствующий контракт на закупку будет подписан 31 августа, сообщил в среду телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец. "(Президент Франции – ред.) Эммануэль Макрон направится в Швецию в понедельник, 31 августа, "для участия в церемонии подписания контракта на приобретение Швецией четырех фрегатов"… Стоимость контракта составляет 4,3 миллиарда евро", - говорится в материале. Отмечается, что поставки начнутся в 2030 году. В мае премьер Швеции Ульф Кристерссон заявил, что покупка фрегатов - это одна из крупнейших шведских оборонных инвестиций со времен внедрения истребителей Gripen в 1980-х годах.
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швеция, франция, эммануэль макрон
ШВЕЦИЯ, ФРАНЦИЯ, Эммануэль Макрон
19:58 26.08.2026
 
Швеция потратит 4,3 миллиарда евро на покупку четырех фрегатов

BFMTV: Швеция потратит 4,3 миллиарда евро на приобретение четырех фрегатов у Naval Group

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ПАРИЖ, 26 авг - ПРАЙМ. Швеция потратит 4,3 миллиарда евро на приобретение четырех фрегатов типа FDI у французской оборонной компании Naval Group, соответствующий контракт на закупку будет подписан 31 августа, сообщил в среду телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.
"(Президент Франции – ред.) Эммануэль Макрон направится в Швецию в понедельник, 31 августа, "для участия в церемонии подписания контракта на приобретение Швецией четырех фрегатов"… Стоимость контракта составляет 4,3 миллиарда евро", - говорится в материале.
Отмечается, что поставки начнутся в 2030 году.
В мае премьер Швеции Ульф Кристерссон заявил, что покупка фрегатов - это одна из крупнейших шведских оборонных инвестиций со времен внедрения истребителей Gripen в 1980-х годах.
 
ШВЕЦИЯФРАНЦИЯЭммануэль Макрон
 
 
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