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Россиян предупредили механизмах блокировки крупных переводов с сентября

Россиян предупредили механизмах блокировки крупных переводов с сентября - 26.08.2026, ПРАЙМ

Россиян предупредили механизмах блокировки крупных переводов с сентября

С 1 сентября вступают в силу масштабные поправки в банковское законодательство, направленные на усиление антифрод-контроля. Как пояснил агентству "Прайм"... | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T02:02+0300

2026-08-26T02:02+0300

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МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. С 1 сентября вступают в силу масштабные поправки в банковское законодательство, направленные на усиление антифрод-контроля. Как пояснил агентству "Прайм" старший преподаватель кафедры банковского дела Университета "Синергия" Андрей Сироткин, новые меры затронут ключевые аспекты взаимодействия клиентов с финансовыми институтами — от управления карточным портфелем до возврата похищенных средств.Первое значимое нововведение — создание единой базы всех банковских карт россиян, включая ранее выпущенные Visa и Mastercard. С сентября вводится жесткий лимит: не более 20 действующих карт на одного человека. Гражданам дан год - до 1 сентября 2027 года - чтобы определиться с приоритетными продуктами. Превышение лимита автоматически приведет к блокировке "лишних" карт, что вынудит клиентов более осознанно подходить к управлению своими счетами.Второй блок изменений касается мошенничеств с доступом к порталу "Госуслуги". Банки получают право блокировать денежные переводы на срок до 48 часов, если запросу предшествовала смена личных данных или номера телефона в учетной записи клиента."Этот "период охлаждения" необходим кредитным организациям, чтобы верифицировать инициатора перевода и пресечь попытки вывода средств при компрометации аккаунта", - говорит Сироткин.Особого внимания заслуживает механизм блокировки переводов свыше 200 тысяч рублей новым получателям. Речь идет не об автоматическом замораживании всех крупных сумм, а об усиленном контроле за операциями, совершаемыми в пользу лиц, которым клиент ранее не переводил деньги.При этом правило распространяется и на дробление сумм — например, на серию мелких транзакций, которые в совокупности превышают пороговое значение.Также с 1 сентября системно значимые банки обязаны внедрить более глубокое сканирование мобильных устройств клиентов. В фокусе — выявление троянских программ, мошеннических скриптов и приложений для удаленного доступа (таких как AnyDesk и RustDesk). Теперь аналитика банков будет включать не только паттерны поведения пользователей, но и данные об установленном на их гаджетах ПО, что существенно повысит качество антифрод-мониторинга.Наконец, упрощается процедура возврата средств после хищения. Банки обязаны вернуть деньги в упрощенном (безакцептном) порядке, если они были переведены на счета, фигурирующие в базе ЦБ "О случаях и попытках осуществления перевода без согласия клиента"."Срок возврата — до 30 дней для внутрироссийских переводов и до двух месяцев для международных. Это нововведение лишает банки привычного аргумента о низкой финансовой грамотности клиента, который ранее позволял отказывать в возмещении", - подытоживает эксперт.

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эксклюзив, финансы, банки, мошенники