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Словакия вряд ли откажется от договоров о закупке российских энергоресурсов - 26.08.2026, ПРАЙМ
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Словакия вряд ли откажется от договоров о закупке российских энергоресурсов
Словакия вряд ли откажется от договоров о закупке российских энергоресурсов - 26.08.2026, ПРАЙМ
Словакия вряд ли откажется от договоров о закупке российских энергоресурсов
Словакия вряд ли немедленно откажется от договоров о закупке российских энергоресурсов в случае введения США пошлин, считает замглавы правящей в стране партии... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T00:23+0300
2026-08-26T00:23+0300
газ
сша
словакия
запад
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Словакия вряд ли немедленно откажется от договоров о закупке российских энергоресурсов в случае введения США пошлин, считает замглавы правящей в стране партии Smer, депутат Европарламента Любош Блаха. Сенат США подавляющим большинством голосов принял законопроект, предусматривающий 100% пошлины против пяти крупнейших покупателей российских энергоносителей и 500% на весь импорт из России в США. Документ передали в палату представителей, но рассматривать его там законодатели начнут только в сентябре, а в случае утверждения передадут на подпись президенту. "Сомневаюсь, что из-за такого наглого враждебного шага со стороны США мы немедленно расторгли бы все договоры на закупку российских энергоресурсов", - сказал Блаха "Известиям". Политик усомнился в том, будут ли американские пошлины распространяться на Словакию. Депутат отметил, что даже если тарифы США будут введены, они не окажут сильного влияния на рынок труда страны. Россия не раз заявляла, что справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах неоднократно звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
сша
словакия
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газ, сша, словакия, запад
Газ, США, СЛОВАКИЯ, ЗАПАД
00:23 26.08.2026
 
Словакия вряд ли откажется от договоров о закупке российских энергоресурсов

Депутат ЕП Блаха: Словакия не откажется от договоров о закупке российских энергоресурсов

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Словакия вряд ли немедленно откажется от договоров о закупке российских энергоресурсов в случае введения США пошлин, считает замглавы правящей в стране партии Smer, депутат Европарламента Любош Блаха.
Сенат США подавляющим большинством голосов принял законопроект, предусматривающий 100% пошлины против пяти крупнейших покупателей российских энергоносителей и 500% на весь импорт из России в США. Документ передали в палату представителей, но рассматривать его там законодатели начнут только в сентябре, а в случае утверждения передадут на подпись президенту.
"Сомневаюсь, что из-за такого наглого враждебного шага со стороны США мы немедленно расторгли бы все договоры на закупку российских энергоресурсов", - сказал Блаха "Известиям".
Политик усомнился в том, будут ли американские пошлины распространяться на Словакию. Депутат отметил, что даже если тарифы США будут введены, они не окажут сильного влияния на рынок труда страны.
Россия не раз заявляла, что справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах неоднократно звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
 
ГазСШАСЛОВАКИЯЗАПАД
 
 
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