Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США не планируют новых ударов по Ирану, пишет Axios - 26.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260826/smi-872680255.html
США не планируют новых ударов по Ирану, пишет Axios
США не планируют новых ударов по Ирану, пишет Axios - 26.08.2026, ПРАЙМ
США не планируют новых ударов по Ирану, пишет Axios
Государственный секретарь США Марко Рубио проинформировавал союзников Вашингтона о том, что американская администрация не планирует в настоящее время нанесения... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T08:35+0300
2026-08-26T08:35+0300
мировая экономика
сша
вашингтон
иран
марко рубио
https://cdnn.1prime.ru/img/77646/65/776466545_0:76:1500:920_1920x0_80_0_0_46ac55ffb0a21989f10d95949b6ad55a.jpg
ВАШИНГТОН, 26 авг — ПРАЙМ. Государственный секретарь США Марко Рубио проинформировавал союзников Вашингтона о том, что американская администрация не планирует в настоящее время нанесения новых ударов по Ирану, утверждает портал Axios со ссылкой на американского чиновника. "Госсекретарь Марко Рубио в последние дни заявил ряду своих зарубежных коллег, что США "на данный момент" не планируют наносить новые удары по Ирану", - говорится в публикации. Также утверждается, что вместо военных действий основные усилия Вашингтона будут сосредоточены на иных мерах давления, включая санкции. "Это также служит свидетельством того, что президент (США Дональд - ред.) Трамп устал от этой войны и хочет ее завершения", - сообщает Axios.
сша
вашингтон
иран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77646/65/776466545_86:0:1414:996_1920x0_80_0_0_859f6e08586cecd44776e57b21547a28.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, вашингтон, иран, марко рубио
Мировая экономика, США, ВАШИНГТОН, ИРАН, Марко Рубио
08:35 26.08.2026
 
США не планируют новых ударов по Ирану, пишет Axios

Axios: Вашингтон не планирует наносить новых ударов по Ирану

© fotolia.com / ruskpp" Флаги США и Ирана
 Флаги США и Ирана - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2026
© fotolia.com / ruskpp
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 26 авг — ПРАЙМ. Государственный секретарь США Марко Рубио проинформировавал союзников Вашингтона о том, что американская администрация не планирует в настоящее время нанесения новых ударов по Ирану, утверждает портал Axios со ссылкой на американского чиновника.
"Госсекретарь Марко Рубио в последние дни заявил ряду своих зарубежных коллег, что США "на данный момент" не планируют наносить новые удары по Ирану", - говорится в публикации.
Также утверждается, что вместо военных действий основные усилия Вашингтона будут сосредоточены на иных мерах давления, включая санкции.
"Это также служит свидетельством того, что президент (США Дональд - ред.) Трамп устал от этой войны и хочет ее завершения", - сообщает Axios.
 
Мировая экономикаСШАВАШИНГТОНИРАНМарко Рубио
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала