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США не планируют новых ударов по Ирану, пишет Axios
США не планируют новых ударов по Ирану, пишет Axios - 26.08.2026, ПРАЙМ
США не планируют новых ударов по Ирану, пишет Axios
Государственный секретарь США Марко Рубио проинформировавал союзников Вашингтона о том, что американская администрация не планирует в настоящее время нанесения... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T08:35+0300
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ВАШИНГТОН, 26 авг — ПРАЙМ. Государственный секретарь США Марко Рубио проинформировавал союзников Вашингтона о том, что американская администрация не планирует в настоящее время нанесения новых ударов по Ирану, утверждает портал Axios со ссылкой на американского чиновника. "Госсекретарь Марко Рубио в последние дни заявил ряду своих зарубежных коллег, что США "на данный момент" не планируют наносить новые удары по Ирану", - говорится в публикации. Также утверждается, что вместо военных действий основные усилия Вашингтона будут сосредоточены на иных мерах давления, включая санкции. "Это также служит свидетельством того, что президент (США Дональд - ред.) Трамп устал от этой войны и хочет ее завершения", - сообщает Axios.
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мировая экономика, сша, вашингтон, иран, марко рубио
Мировая экономика, США, ВАШИНГТОН, ИРАН, Марко Рубио
США не планируют новых ударов по Ирану, пишет Axios
Axios: Вашингтон не планирует наносить новых ударов по Ирану