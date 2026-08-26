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Доллар в Турции к концу года может подорожать почти на 7,5%, пишет Ekonomim - 26.08.2026, ПРАЙМ
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Доллар в Турции к концу года может подорожать почти на 7,5%, пишет Ekonomim
Доллар в Турции к концу года может подорожать почти на 7,5%, пишет Ekonomim - 26.08.2026, ПРАЙМ
Доллар в Турции к концу года может подорожать почти на 7,5%, пишет Ekonomim
Доллар в Турции к концу года может подорожать почти до 52 лир, или на 7,5%, следует из медианного прогноза среди 32 банков и брокерских компаний страны,... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T14:56+0300
2026-08-26T14:58+0300
мировая экономика
турция
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АНКАРА, 26 авг - ПРАЙМ. Доллар в Турции к концу года может подорожать почти до 52 лир, или на 7,5%, следует из медианного прогноза среди 32 банков и брокерских компаний страны, сообщила газета Ekonomim. Сейчас доллар торгуется на уровне 48,12 лиры. "Медианный прогноз 20 аналитиков по курсу доллара к концу 2026 года составил 51,7250 лиры против 51,75 лиры в предыдущем опросе", — сообщила газета. Таким образом, прогноз в 51,725 лиры предполагает рост курса примерно на 7,5% к концу года. Прогнозы участников опроса находятся в диапазоне от 50,50 до 52 лир за доллар. На следующий год прогноз предусматривает более заметное повышение курса. Медианная оценка доллара на конец 2027 года составляет 61,25 лиры по сравнению с 61,7 лиры в предыдущем опросе. Прогноз на следующие 12 месяцев составляет 57,65 лиры за доллар. Это соответствует потенциальному росту курса почти на 20% от текущего уровня.
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мировая экономика, турция
Мировая экономика, ТУРЦИЯ
14:56 26.08.2026 (обновлено: 14:58 26.08.2026)
 
Доллар в Турции к концу года может подорожать почти на 7,5%, пишет Ekonomim

Ekonomim: доллар в Турции к концу года может подорожать почти на 7,5%

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АНКАРА, 26 авг - ПРАЙМ. Доллар в Турции к концу года может подорожать почти до 52 лир, или на 7,5%, следует из медианного прогноза среди 32 банков и брокерских компаний страны, сообщила газета Ekonomim.
Сейчас доллар торгуется на уровне 48,12 лиры.
"Медианный прогноз 20 аналитиков по курсу доллара к концу 2026 года составил 51,7250 лиры против 51,75 лиры в предыдущем опросе", — сообщила газета.
Таким образом, прогноз в 51,725 лиры предполагает рост курса примерно на 7,5% к концу года.
Прогнозы участников опроса находятся в диапазоне от 50,50 до 52 лир за доллар.
На следующий год прогноз предусматривает более заметное повышение курса. Медианная оценка доллара на конец 2027 года составляет 61,25 лиры по сравнению с 61,7 лиры в предыдущем опросе.
Прогноз на следующие 12 месяцев составляет 57,65 лиры за доллар. Это соответствует потенциальному росту курса почти на 20% от текущего уровня.
 
Мировая экономикаТУРЦИЯ
 
 
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