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Около 70 судов на Дунае ожидают входа в украинские порты, пишет Reuters - 26.08.2026, ПРАЙМ
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Около 70 судов на Дунае ожидают входа в украинские порты, пишет Reuters
Около 70 судов на Дунае ожидают входа в украинские порты, пишет Reuters - 26.08.2026, ПРАЙМ
Около 70 судов на Дунае ожидают входа в украинские порты, пишет Reuters
До 70 судов в районе Сулинского канала на Дунае ожидают доступа в украинские порты для погрузки зерна на экспорт, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на данные | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T18:22+0300
2026-08-26T18:25+0300
бизнес
украина
морские порты
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. До 70 судов в районе Сулинского канала на Дунае ожидают доступа в украинские порты для погрузки зерна на экспорт, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на данные трейдеров и аналитиков. "В районе Сулинского канала на Дунае ожидают до 70 судов, чтобы получить доступ к украинским портам для погрузки зерна на экспорт; причиной длительных задержек являются нехватка лоцманов и приоритет, отдаваемый другим грузам", - пишет агентство. Как указывает Рейтер, зерновые грузы конкурируют за доступ с грузами более высокого приоритета, такими как топливо, что замедляет экспорт. Кроме того, частые сигналы воздушной тревоги, вынуждающие приостанавливать все портовые операции, усугубляют эти сбои. Консалтинговая компания ASAP Agri, которую цитирует агентство, отмечает, что каждый день задержки может обходиться в сумму до 8 тысяч долларов, что еще больше увеличивает и без того высокие ставки фрахта. В ближайшие дни ситуация может осложниться из-за погодных условий.
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бизнес, украина, морские порты
Бизнес, УКРАИНА, морские порты
18:22 26.08.2026 (обновлено: 18:25 26.08.2026)
 
Около 70 судов на Дунае ожидают входа в украинские порты, пишет Reuters

Reuters: до 70 судов на Дунае ожидают входа в украинские порты для погрузки зерна

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. До 70 судов в районе Сулинского канала на Дунае ожидают доступа в украинские порты для погрузки зерна на экспорт, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на данные трейдеров и аналитиков.
"В районе Сулинского канала на Дунае ожидают до 70 судов, чтобы получить доступ к украинским портам для погрузки зерна на экспорт; причиной длительных задержек являются нехватка лоцманов и приоритет, отдаваемый другим грузам", - пишет агентство.
Как указывает Рейтер, зерновые грузы конкурируют за доступ с грузами более высокого приоритета, такими как топливо, что замедляет экспорт. Кроме того, частые сигналы воздушной тревоги, вынуждающие приостанавливать все портовые операции, усугубляют эти сбои.
Консалтинговая компания ASAP Agri, которую цитирует агентство, отмечает, что каждый день задержки может обходиться в сумму до 8 тысяч долларов, что еще больше увеличивает и без того высокие ставки фрахта. В ближайшие дни ситуация может осложниться из-за погодных условий.
 
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