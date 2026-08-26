Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Козырь Путина": Россия переманила американского союзника, пишут СМИ - 26.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260826/smp-872703397.html
"Козырь Путина": Россия переманила американского союзника, пишут СМИ
"Козырь Путина": Россия переманила американского союзника, пишут СМИ - 26.08.2026, ПРАЙМ
"Козырь Путина": Россия переманила американского союзника, пишут СМИ
Северный морской путь (СМП) открыл для азиатских стран возможность значительно сократить маршрут в Европу, чем уже пользуется даже союзник США, Южная Корея,... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T16:49+0300
2026-08-26T17:02+0300
мировая экономика
россия
европа
южная корея
северный морской путь
судоходство
сша
арктика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/12/862469371_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b74b480203922f6784b210ce3c5859e0.jpg
МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Северный морской путь (СМП) открыл для азиатских стран возможность значительно сократить маршрут в Европу, чем уже пользуется даже союзник США, Южная Корея, пишет ИноСМИ со ссылкой на статью чешского колумниста Штепана Гобзы в Lidovky.На прошлой неделе южнокорейский контейнеровоз PanStar Acro отправился из Пусана в Европу по СМП. Это первое с 2016 года плавание судна из республики по этому пути."Северный морской путь для азиатских стран — возможность значительно сократить путь в Европу. [Президенту России Владимиру] Путину это дает в руки новый козырь", — отметил Гобза. По его словам, маршрут вдоль побережья Сибири в Европу стал коронным проектом России, который в будущем сможет конкурировать с Суэцким каналом."Привлечение Южной Кореи на арктическую магистраль — успех, прежде всего, потому, что она американский союзник, который в данном случае попадает в исключительно российскую зону влияния", — добавил колумнист.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://1prime.ru/20260817/zapolyare-872430414.html
европа
южная корея
сша
арктика
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/12/862469371_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_388399bd3c2311c3416c47459b84d0e8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, россия, европа, южная корея, северный морской путь, судоходство, сша, арктика
Мировая экономика, РОССИЯ, ЕВРОПА, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, Северный морской путь, судоходство, США, АРКТИКА
16:49 26.08.2026 (обновлено: 17:02 26.08.2026)
 
"Козырь Путина": Россия переманила американского союзника, пишут СМИ

Lidovky: привлечение Южной Кореи на Северный морской путь стало успехом России

© РИА Новости . Игорь Агеенко | Перейти в медиабанкСухогруз в Кольском заливе в Мурманской области
Сухогруз в Кольском заливе в Мурманской области - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2026
© РИА Новости . Игорь Агеенко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Северный морской путь (СМП) открыл для азиатских стран возможность значительно сократить маршрут в Европу, чем уже пользуется даже союзник США, Южная Корея, пишет ИноСМИ со ссылкой на статью чешского колумниста Штепана Гобзы в Lidovky.
На прошлой неделе южнокорейский контейнеровоз PanStar Acro отправился из Пусана в Европу по СМП. Это первое с 2016 года плавание судна из республики по этому пути.
"Северный морской путь для азиатских стран — возможность значительно сократить путь в Европу. [Президенту России Владимиру] Путину это дает в руки новый козырь", — отметил Гобза.
По его словам, маршрут вдоль побережья Сибири в Европу стал коронным проектом России, который в будущем сможет конкурировать с Суэцким каналом.
"Привлечение Южной Кореи на арктическую магистраль — успех, прежде всего, потому, что она американский союзник, который в данном случае попадает в исключительно российскую зону влияния", — добавил колумнист.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Караван транспортных судов в сопровождении ледоколов проходит по Северному морскому пути - ПРАЙМ, 1920, 17.08.2026
Запад насторожился: Россия и Китай сближаются в Заполярье
17 августа, 14:35
 
Мировая экономикаРОССИЯЕВРОПАЮЖНАЯ КОРЕЯСеверный морской путьсудоходствоСШААРКТИКА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала