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"Козырь Путина": Россия переманила американского союзника, пишут СМИ
"Козырь Путина": Россия переманила американского союзника, пишут СМИ - 26.08.2026, ПРАЙМ
"Козырь Путина": Россия переманила американского союзника, пишут СМИ
Северный морской путь (СМП) открыл для азиатских стран возможность значительно сократить маршрут в Европу, чем уже пользуется даже союзник США, Южная Корея,... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T16:49+0300
2026-08-26T16:49+0300
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МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Северный морской путь (СМП) открыл для азиатских стран возможность значительно сократить маршрут в Европу, чем уже пользуется даже союзник США, Южная Корея, пишет ИноСМИ со ссылкой на статью чешского колумниста Штепана Гобзы в Lidovky.На прошлой неделе южнокорейский контейнеровоз PanStar Acro отправился из Пусана в Европу по СМП. Это первое с 2016 года плавание судна из республики по этому пути."Северный морской путь для азиатских стран — возможность значительно сократить путь в Европу. [Президенту России Владимиру] Путину это дает в руки новый козырь", — отметил Гобза. По его словам, маршрут вдоль побережья Сибири в Европу стал коронным проектом России, который в будущем сможет конкурировать с Суэцким каналом."Привлечение Южной Кореи на арктическую магистраль — успех, прежде всего, потому, что она американский союзник, который в данном случае попадает в исключительно российскую зону влияния", — добавил колумнист.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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мировая экономика, россия, европа, южная корея, северный морской путь, судоходство, сша, арктика
Мировая экономика, РОССИЯ, ЕВРОПА, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, Северный морской путь, судоходство, США, АРКТИКА
"Козырь Путина": Россия переманила американского союзника, пишут СМИ
Lidovky: привлечение Южной Кореи на Северный морской путь стало успехом России