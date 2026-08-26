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Собянин рассказал о росте пассажиропотока на городском транспорте в Москве - 26.08.2026, ПРАЙМ
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Собянин рассказал о росте пассажиропотока на городском транспорте в Москве
Собянин рассказал о росте пассажиропотока на городском транспорте в Москве - 26.08.2026, ПРАЙМ
Собянин рассказал о росте пассажиропотока на городском транспорте в Москве
Жители Москвы совершили 2,46 миллиарда поездок на городском транспорте с января по июль этого года, что на 76 миллионов больше, чем за аналогичный период... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T11:51+0300
2026-08-26T11:51+0300
бизнес
россия
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Жители Москвы совершили 2,46 миллиарда поездок на городском транспорте с января по июль этого года, что на 76 миллионов больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Городской транспорт в Москве становится все популярнее. В январе-июле 2026 года на всех его видах было совершено 2,46 миллиарда поездок. Это на 76 миллионов больше, чем за аналогичный период 2025-го", - написал Собянин в своем канале на платформе "Макс". Собянин отметил, что лидером по росту пассажиропотока стал трамвай. "Уделяем этому направлению огромное внимание: уже полностью обновили подвижной состав, а также запустили два Московских трамвайных диаметра. Столичный городской транспорт ценят за надежность и точность. Ожидаем, что уже в 2027-м его доля превысит 70% от общего числа поездок по столице", - подчеркнул он.
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бизнес, россия, москва, сергей собянин
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Сергей Собянин
11:51 26.08.2026
 
Собянин рассказал о росте пассажиропотока на городском транспорте в Москве

Собянин: жители Москвы совершили 2,46 миллиарда поездок на городском транспорте

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Жители Москвы совершили 2,46 миллиарда поездок на городском транспорте с января по июль этого года, что на 76 миллионов больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Городской транспорт в Москве становится все популярнее. В январе-июле 2026 года на всех его видах было совершено 2,46 миллиарда поездок. Это на 76 миллионов больше, чем за аналогичный период 2025-го", - написал Собянин в своем канале на платформе "Макс".
Собянин отметил, что лидером по росту пассажиропотока стал трамвай.
"Уделяем этому направлению огромное внимание: уже полностью обновили подвижной состав, а также запустили два Московских трамвайных диаметра. Столичный городской транспорт ценят за надежность и точность. Ожидаем, что уже в 2027-м его доля превысит 70% от общего числа поездок по столице", - подчеркнул он.
 
БизнесРОССИЯМОСКВАСергей Собянин
 
 
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