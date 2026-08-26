https://1prime.ru/20260826/sobjanin-872701494.html

Собянин дал старт строительству станции "Ватутинки" Троицкой линии метро

Собянин дал старт строительству станции "Ватутинки" Троицкой линии метро - 26.08.2026, ПРАЙМ

Собянин дал старт строительству станции "Ватутинки" Троицкой линии метро

Мэр Москвы Сергей Собянин дал старт строительству станции "Ватутинки" Троицкой линии метро, основные работы планируется завершить в 2029 году, движение по... | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T16:06+0300

2026-08-26T16:06+0300

2026-08-26T16:06+0300

россия

москва

сергей собянин

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин дал старт строительству станции "Ватутинки" Троицкой линии метро, основные работы планируется завершить в 2029 году, движение по участку от Коммунарки до Троицка для пассажиров планируется открыть до 2030 года. "Мы приступили к активной фазе строительства второй очереди Троицкой линии метро - от Коммунарки до Троицка - это 17 километров, шесть станций. Везде ведутся работы. Здесь, видите, в таком достаточно продвинутом состоянии (строящаяся станция - ред.) "Ватутинки". Вся проходка тоннелей должна быть закончена в 2028 году, все основные работы - в 2029-м, до 2030 года здесь уже должны поехать пассажиры. Работы много, нужно трудиться активно, интенсивно", - сказал журналистам Собянин. Он отметил, что Троицкой линией метро будут пользоваться около 350 тысяч пассажиров в сутки. "Большая, напряженная линия метро будет, которая разгрузит другие линии метро, разгрузит Калужку (Калужское шоссе - ред.), в целом улучшит транспортную доступность для большого количества москвичей", - подчеркнул мэр.

москва

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россия, москва, сергей собянин